Abertas 395 vagas para trabalhar na Saúde do ES com salários de até R$ 15 mil

O ICEPi desenvolve iniciativas de inovação no ambiente do setor produtivo da saúde Crédito: Shutterstock

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) abriu processo seletivo com 248 vagas para assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, arte-educadores, educadores físicos, gerontologistas, psicólogos, sanitaristas, terapeutas ocupacionais, médicos clínicos, geriatras e psiquiatras. Há ainda mais 147 vagas para médicos.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (8), no link a seguir: conteudo.saude.es.gov.br/smartportalinscricaoicepi

ATUAÇÃO

As oportunidades são para atuação nas equipes multiprofissionais ampliadas do componente de provimento e fixação de profissionais de 43 municípios, que fazem parte do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

Desse modo, elas poderão atuar em três ênfases na Atenção Primária: Saúde Mental; Saúde Funcional e Reabilitação; e na Promoção e Proteção da Saúde.

De acordo com as informações do edital, as equipes “terão como objetivo a promoção do cuidado a partir da identificação de especificidades de cada território, realizando a integração em redes com os diferentes pontos de atenção do SUS e outros setores, intensificando os cuidados domiciliares, individuais e coletivos”.

Além disso, as equipes também vão atuar nos cuidados pós-Covid e na linha de cuidado da população idosa.

EDITAL PARA MÉDICOS

O ICEPi também abriu um processo seletivo para médicos participarem do componente de provimento e fixação de profissionais bolsistas do Qualifica-APS. Ao todo, são 147 vagas disponíveis.

As inscrições podem ser feitas até as 17 horas da próxima segunda-feira (7) no link conteudo.saude.es.gov.br/smartportalinscricaoicepi/

As vagas também serão distribuídas nas quatro regiões do Espírito Santo, tendo a formação em serviço com duração de três anos e a remuneração podendo chegar a R$ 15 mil.