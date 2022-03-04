Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Abertas 395 vagas para trabalhar na Saúde do ES com salários de até R$ 15 mil
Oportunidades

Abertas 395 vagas para trabalhar na Saúde do ES com salários de até R$ 15 mil

Processo seletivo da fundação estadual de saúde tem cargos com remuneração de até R$ 15 mil reais. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 8 de março

Publicado em 04 de Março de 2022 às 08:48

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 mar 2022 às 08:48
Os planos de saúde coletivos têm crescido cada vez mais no país, principalmente por oferecerem um melhor custo-benefício aos usuários.
O ICEPi desenvolve iniciativas de inovação no ambiente do setor produtivo da saúde Crédito: Shutterstock
O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) abriu processo seletivo com 248 vagas para assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, arte-educadores, educadores físicos, gerontologistas, psicólogos, sanitaristas, terapeutas ocupacionais, médicos clínicos, geriatras e psiquiatras. Há ainda mais 147 vagas para médicos.
As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (8), no link a seguir: conteudo.saude.es.gov.br/smartportalinscricaoicepi.
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou que as vagas serão distribuídas para todas as regiões do Espírito Santo, tendo a formação em serviço com duração de três anos e a remuneração podendo chegar a R$ 15 mil. Além disso, os profissionais terão o diferencial da formação em práticas interprofissionais colaborativas.

Veja Também

Saúde do ES divulga novos editais para todos os níveis de escolaridade

Os editais ICEPi/Sesa Nº 017/2022 e 018/2022 com todas as informações podem ser consultados no site do ICEPi.

ATUAÇÃO

As oportunidades são para atuação nas equipes multiprofissionais ampliadas do componente de provimento e fixação de profissionais de 43 municípios, que fazem parte do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).
Desse modo, elas poderão atuar em três ênfases na Atenção Primária: Saúde Mental; Saúde Funcional e Reabilitação; e na Promoção e Proteção da Saúde.

Veja Também

180 concursos e seleções abertos com 18 mil vagas e salário de até R$ 30 mil

De acordo com as informações do edital, as equipes “terão como objetivo a promoção do cuidado a partir da identificação de especificidades de cada território, realizando a integração em redes com os diferentes pontos de atenção do SUS e outros setores, intensificando os cuidados domiciliares, individuais e coletivos”.
Além disso, as equipes também vão atuar nos cuidados pós-Covid e na linha de cuidado da população idosa.

EDITAL PARA MÉDICOS

O ICEPi também abriu um processo seletivo para médicos participarem do componente de provimento e fixação de profissionais bolsistas do Qualifica-APS. Ao todo, são 147 vagas disponíveis.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas da próxima segunda-feira (7) no link conteudo.saude.es.gov.br/smartportalinscricaoicepi/.
As vagas também serão distribuídas nas quatro regiões do Espírito Santo, tendo a formação em serviço com duração de três anos e a remuneração podendo chegar a R$ 15 mil.
Para saber mais informações, consulte o edital ICEPi/SESA Nº 015/2022.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Faculdade de Música do ES lança edital com 65 vagas em concurso

Concurso para trabalhador portuário no ES tem 36 candidatos por vaga

Ufes e Ifes contratam professores com salário de até R$ 5 mil

Prefeitura de Sooretama abre concurso com 34 vagas; veja lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) espírito santo Saúde SESA Processos Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados