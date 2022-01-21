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Processo seletivo

Saúde do ES divulga novos editais para todos os níveis de escolaridade

Salários variam de R$ 1.149 a R$ 10.039; vagas são para médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, administradores, auxiliares de serviços gerais, entre outras

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 10:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jan 2022 às 10:26
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou nesta sexta-feira (21) novos editais de processos seletivos para a contratação temporária de profissionais de todos os níveis de escolaridade. No início da semana, a pasta havia lançado outros documentos, mas decidiu revogar as publicações.
São quatro editais e os salários podem chegar a R$ 10.039. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período. Os aprovados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.
Sesa, Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Saúde tem vagas para profissionais temporários Crédito: Fernando Madeira
Saúde do ES divulga novos editais para todos os níveis de escolaridade
Por conta da pandemia da Covid-19, é vedada a participação de candidatos considerados do grupo de risco. 
Profissionais que tenham níveis fundamental, médio e técnico podem se inscrever nas funções disponíveis no edital nº 005. A remuneração é de R$ 1.149, R$ 1.889,72 e R$ 2.362,15. A carga horária é de 40 horas semanais.
No documento 006/2022, a previsão é de contratar profissionais de nível superior. Os contratados terão ganhos de R$ 4.599,12, para jornada de trabalho de 40 horas.
O edital nº 007/2022 oferece oportunidades para médicos nas mais diversas especialidades. O subsídio será de R$ 5.019,58 (20h), R$ 6.023,50 (24h) e R$ 10.039,17 (40h). 
Já o nº 008 tem chances para profissionais de níveis médio, técnico e superior, além de médicos. A remuneração é de R$ 1.889,72, R$ 2.362,15, R$ 4.599,12 e R$ 10.039,17, respectivamente.
As inscrições poderão ser feitas do dia 24 de janeiro até as 15 horas de 28 de janeiro de 2022, no site www.selecao.es.gov.br. Os horários de início dos prazos são diferentes para cada edital: 8 horas (005), 10 horas (006), 12 horas (007) e 14 horas (008).
Será permitida apenas uma inscrição por CPF, com exceção dos candidatos para os cargos disponíveis no edital nº 007, que podem se inscrever em duas funções.
Os processos seletivos contarão com as seguintes etapas: inscrição e classificação, comprovação dos requisitos e formalização de contrato. A validade dos editais será de seis meses, podendo ser prorrogados.
CONFIRA AS VAGAS
EDITAL N°005/2022 – FUNDAMENTAL/MÉDIO/TÉCNICO
  • Assistente administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista 
  • Técnico em enfermagem 
  • Técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em órtese e prótese
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico em edificações
EDITAL N° 006/2022 – NÍVEL SUPERIOR
  • Administrador
  • Assistente social
  • Arquiteto
  • Biólogo
  • Contador
  • Enfermeiro 
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Farmacêutico 
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Odontólogo (atendimento a pessoas com deficiências (síndromes e doenças raras)
  • Psicólogo
  • Terapeuta ocupacional
EDITAL N° 007/2022 – MÉDICOS
  • Médico 
  • Médico alergista pediátrico
  • Médico alergista e imunologia
  • Médico anestesista
  • Médico cardiologista 
  • Médico cirurgião geral
  • Médico clínica médica
  • Médico do trabalho
  • Médico gastroenterologista 
  • Médico gastroenterologista pediátrica
  • Médico geriatra
  • Médico ginecologia e obstetrícia
  • Médico hematologista e hemoterapia
  • Médico infectologista
  • Médico intensivista
  • Médico intensivista pediátrico
  • Médico intensivista neonatologista
  • Médico neonatologista
  • Médico nefrologista
  • Médico nefrologista pediátrico
  • Médico neurologista
  • Médico neuropediatra
  • Médico ortopedista e traumatologista 
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico patologista
  • Médico pediatra
  • Médico pneumologista
  • Médico psiquiatra
  • Médico radiologista
  • Médico reumatologista
  • Médico socorrista
  • Médico urologista
EDITAL N° 008/2022 – LACEN
  • Técnico de nível superior I (com experiência em diagnóstico molecular)
  • Técnico de nível superior II (com experiência em triagem laboratorial)
  • Técnico de nível superior III (com experiência em micologia)
  • Técnico de nível superior IV (experiência em parasitologia)
  • Técnico de nível superior V (com experiência em gestão de almoxarifado laboratorial)
  • Técnico de nível superior VI (com experiência em gestão da qualidade)
  • Técnico de nível superior VII (com experiência em gestão pública)
  • Técnico de nível superior VII (com experiência em microbiologia de alimentos)
  • Médico patologista
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Assistente administrativo laboratorial

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