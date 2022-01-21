São quatro editais e os salários podem chegar a R$ 10.039. Os contratos terão a duração de 12 meses, podendo ser prorrogados pelo mesmo período. Os aprovados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.

Secretaria de Saúde tem vagas para profissionais temporários Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Saúde do ES divulga novos editais para todos os níveis de escolaridade

Por conta da pandemia da Covid-19 , é vedada a participação de candidatos considerados do grupo de risco.

Profissionais que tenham níveis fundamental, médio e técnico podem se inscrever nas funções disponíveis no edital nº 005. A remuneração é de R$ 1.149, R$ 1.889,72 e R$ 2.362,15. A carga horária é de 40 horas semanais.

No documento 006/2022, a previsão é de contratar profissionais de nível superior. Os contratados terão ganhos de R$ 4.599,12, para jornada de trabalho de 40 horas.

O edital nº 007/2022 oferece oportunidades para médicos nas mais diversas especialidades. O subsídio será de R$ 5.019,58 (20h), R$ 6.023,50 (24h) e R$ 10.039,17 (40h).

Já o nº 008 tem chances para profissionais de níveis médio, técnico e superior, além de médicos. A remuneração é de R$ 1.889,72, R$ 2.362,15, R$ 4.599,12 e R$ 10.039,17, respectivamente.

As inscrições poderão ser feitas do dia 24 de janeiro até as 15 horas de 28 de janeiro de 2022, no site www.selecao.es.gov.br . Os horários de início dos prazos são diferentes para cada edital: 8 horas (005), 10 horas (006), 12 horas (007) e 14 horas (008).

Será permitida apenas uma inscrição por CPF, com exceção dos candidatos para os cargos disponíveis no edital nº 007, que podem se inscrever em duas funções.

Os processos seletivos contarão com as seguintes etapas: inscrição e classificação, comprovação dos requisitos e formalização de contrato. A validade dos editais será de seis meses, podendo ser prorrogados.

CONFIRA AS VAGAS

EDITAL N°005/2022 – FUNDAMENTAL/MÉDIO/TÉCNICO



Assistente administrativo



Auxiliar de serviços gerais

Motorista

Técnico em enfermagem

Técnico em imobilização ortopédica

Técnico em laboratório

Técnico em órtese e prótese

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em edificações

EDITAL N° 006/2022 – NÍVEL SUPERIOR



Administrador



Assistente social

Arquiteto

Biólogo

Contador

Enfermeiro

Engenheiro civil

Engenheiro de segurança do trabalho

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo (atendimento a pessoas com deficiências (síndromes e doenças raras)

Psicólogo

Terapeuta ocupacional

EDITAL N° 007/2022 – MÉDICOS



Médico



Médico alergista pediátrico

Médico alergista e imunologia

Médico anestesista

Médico cardiologista

Médico cirurgião geral

Médico clínica médica

Médico do trabalho

Médico gastroenterologista

Médico gastroenterologista pediátrica

Médico geriatra

Médico ginecologia e obstetrícia

Médico hematologista e hemoterapia

Médico infectologista

Médico intensivista

Médico intensivista pediátrico

Médico intensivista neonatologista

Médico neonatologista

Médico nefrologista

Médico nefrologista pediátrico

Médico neurologista

Médico neuropediatra

Médico ortopedista e traumatologista

Médico otorrinolaringologista

Médico patologista

Médico pediatra

Médico pneumologista

Médico psiquiatra

Médico radiologista

Médico reumatologista

Médico socorrista

Médico urologista

EDITAL N° 008/2022 – LACEN

