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Revogação

Secretaria de Saúde do ES cancela processos seletivos para temporários

Instabilidade técnica no processamento das inscrições levou a revogação dos editais; oportunidades seriam para cargos de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 16:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jan 2022 às 16:16
Sesa, Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Saúde deverá publicar novos editais Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) cancelou os editais de processos seletivos para contratação de profissionais temporários de todos os níveis de escolaridade. Os documentos haviam sido publicados pela pasta no início da semana. A revogação foi divulgada nesta quinta-feira (20) no Diário Oficial do Estado.
Em nota, a Sesa informou que houve instabilidade técnica  de processamento das inscrições e, por isso, foi necessário revogar os editais. “Nos próximos dias, um novo documento será publicado. É importante que a população fique atenta aos novos prazos de inscrição e critérios de classificação”, diz o comunicado.
Ao todo, foram publicados quatro editais, com salários de até R$ 10.039. As inscrições seriam realizadas até o dia 27 de janeiro. Os postos eram para diversos cargos, entre eles, médico, farmacêutico, psicólogo, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, assistente administrativo e auxiliar de serviços gerais.

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