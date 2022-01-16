Mais de 227 mil vagas em 131 concursos e seleções; salário de até R$ 32 mil

Estão abertas em todo o país mais de 227 mil vagas em 131 concursos públicos e processos seletivos a partir desta segunda-feira (17). As chances são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. Conforme os editais, há postos para cargos efetivos e temporários.
O Ministério Público do Rio de Janeiro é o órgão que oferece o maior salário, R$ 32.004 para o cargo de promotor. Os interessados devem se inscrever até 10 de fevereiro.
Já o maior número de vagas está disponível na seleção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A oferta é de 206.891 funções temporárias. O prazo para se inscrever termina nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Os aprovados vão trabalhar na pesquisa do Censo Demográfico.
O governo federal tem ainda 2.130 oportunidades temporárias no Ministério da Economia, com salários que podem chegar a R$ 6.130. As inscrições seguem até 10 de fevereiro.
No Espírito Santo, os interessados em trabalhar nos conselhos regionais de Química e Odontologia têm até esta segunda-feira (17) para garantir a participação nos concursos. Há ainda oportunidades nas prefeituras de Alto Rio Novo, Ibiraçu, Marechal Floriano e Viana.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou novo edital para a contratação de servidores efetivos. São 16 chances para cargos de níveis técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66. O prazo para se inscrever vai de 7 de fevereiro a 20 de março.