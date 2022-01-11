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Quadro efetivo

Concurso da Secretaria de Educação do ES vai ter 1.500 vagas

Oportunidades serão para os cargos de professores, pedagogos e agentes de secretaria escolar; Fundação Carlos Chagas vai elaborar o edital

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 10:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jan 2022 às 10:43
A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir concurso público com 1.500 vagas ainda este ano. As oportunidades serão destinadas aos cargos de professor, pedagogo e agente de secretaria escolar.
O quantitativo de vagas foi confirmado pela pasta no extrato do contrato assinado com a Fundação Carlos Chagas (FCC), que ficará responsável pelo processo seletivo. Com a publicação, que tem validade até 7 de janeiro de 2023 e vai custar R$ 6,5 milhões, o edital não deve demorar para ser divulgado.
A expectativa é de que sejam 800 chances para professores e 100 para pedagogos. Os candidatos vão precisar ter nível superior, com licenciatura plena. Já para agente de suporte educacional serão 600 postos, destinado a quem tem o nível médio. O governador Renato Casagrande (PSB) garantiu a abertura do certame durante entrevista à rádio CBN em dezembro. A seleção também está prevista no orçamento estadual de 2022.
Sedu
Prédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU Crédito: Carlos Alberto Silva
Concurso da Secretaria de Educação do ES vai ter 1.500 vagas
A remuneração, entretanto, ainda não foi divulgada. De acordo com o último processo seletivo para temporários, lançado pela pasta em dezembro, o salário para docentes varia de R$ 2,7 mil a R$ 4.975, conforme a titulação do profissional.
O último concurso da Sedu foi realizado em 2018, com uma oferta de 1.025 vagas. A seleção, na época, foi organizada Fundação Carlos Chagas (FCC).

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