A Secretaria da Educação do Espírito Santo ( Sedu ) vai abrir concurso público com 1.500 vagas ainda este ano. As oportunidades serão destinadas aos cargos de professor, pedagogo e agente de secretaria escolar.

O quantitativo de vagas foi confirmado pela pasta no extrato do contrato assinado com a Fundação Carlos Chagas (FCC), que ficará responsável pelo processo seletivo. Com a publicação, que tem validade até 7 de janeiro de 2023 e vai custar R$ 6,5 milhões, o edital não deve demorar para ser divulgado.

A expectativa é de que sejam 800 chances para professores e 100 para pedagogos. Os candidatos vão precisar ter nível superior, com licenciatura plena. Já para agente de suporte educacional serão 600 postos, destinado a quem tem o nível médio. O governador Renato Casagrande (PSB) garantiu a abertura do certame durante entrevista à rádio CBN em dezembro. A seleção também está prevista no orçamento estadual de 2022.

Prédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Concurso da Secretaria de Educação do ES vai ter 1.500 vagas

A remuneração, entretanto, ainda não foi divulgada. De acordo com o último processo seletivo para temporários, lançado pela pasta em dezembro, o salário para docentes varia de R$ 2,7 mil a R$ 4.975, conforme a titulação do profissional.