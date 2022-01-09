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Oportunidades pelo Brasil

Semana começa com 236 mil vagas em 141 concursos; salário de até R$ 32 mil

Maior oferta de vagas está disponível no processo seletivo do IBGE, com mais de 206 mil postos; confira a lista completa, os prazos e os editais

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 19:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jan 2022 às 19:44
Mais de 236 mil vagas estão abertas a partir desta segunda-feira, 10 de janeiro de 2022, em 141 concursos públicos e processos seletivos em todo Brasil. Os postos são destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
Os maiores salários são pagos no Ministério Público do Rio de Janeiro e na Defensoria Pública do Tocantins. A remuneração, nestes casos, é de R$ 32.004 e R$ 30.404, respectivamente. Na instituição carioca, são 15 oportunidades para promotor e o prazo segue até 10 de fevereiro. Já na Defensoria tocantinense, são 3 postos e os interessados podem garantir a participação no certame até 14 de janeiro.
Prova para concurso público
Provas para concurso público serão aplicadas em diversas cidades Crédito: Freepik
Semana começa com 236 mil vagas em 141 concursos; salário de até R$ 32 mil
A maior oferta de vagas está disponível na seleção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 236.891 funções temporárias. As inscrições para o processo seletivo foram prorrogadas até 21 de janeiro.

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O governo do Espírito Santo, lançou edital para a contratação de profissionais temporários nas secretarias de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades). Os interessados podem se inscrever até 11 e 12 de janeiro, respectivamente.
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) lançou novo edital para a contratação de servidores efetivos. São 16 chances para cargos de níveis técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66. O prazo para se inscrever vai de 7 de fevereiro a 20 de março.

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