Semana começa com 236 mil vagas em 141 concursos; salário de até R$ 32 mil

Os maiores salários são pagos no Ministério Público do Rio de Janeiro e na Defensoria Pública do Tocantins. A remuneração, nestes casos, é de R$ 32.004 e R$ 30.404, respectivamente. Na instituição carioca, são 15 oportunidades para promotor e o prazo segue até 10 de fevereiro. Já na Defensoria tocantinense, são 3 postos e os interessados podem garantir a participação no certame até 14 de janeiro.