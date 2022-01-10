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Temporários

Ministério da Economia abre 2.130 vagas com salário de até R$ 6,1 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior; inscrições podem ser feitas até 14 de fevereiro. Todos os aprovados vão atuar em Brasília

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jan 2022 às 15:19
Fachada do Ministério da economia na Esplanada dos Ministérios
Fachada do Ministério da economia na Esplanada dos Ministérios Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Ministério da Economia divulgou nesta segunda-feira (10) o edital de abertura de processo seletivo simplificado com 2.130 vagas, para contratos em caráter temporário. Do total de oportunidades, 300 são para preenchimento imediato e 1.830 para formação de cadastro de reserva. 
Os postos são destinados a quem tem o nível médio (805) e superior (1.325), com remunerações iniciais que variam de R$ 1.700 a R$ 6.130, respectivamente. A carga horária é de 40 horas semanais.
Para as carreiras de analista de negócios, os aprovados devem contar com experiência de três anos de atividade na respectiva área.
De acordo com o edital, os profissionais serão contratados para atuar na execução de atividades relativas à centralização dos serviços de inativos e pensionistas dos órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e nos processos de compensação previdenciária entre regimes de previdência e atividades de natureza administrativa, no âmbito do Departamento de Centralização de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos da pasta de Paulo Guedes.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 14 de fevereiro de 2022, no site www.idib.org.br. As taxas serão de R$ 54 para os cargos de ensino médio e R$ 64 para nível superior.
O processo seletivo contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 3 de abril. A duração dos exames será de quatro horas.
Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado por até cinco anos. Todos os aprovados serão lotados em Brasília (DF).

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