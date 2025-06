3.652 vagas

Concurso Nacional Unificado tem banca organizadora definida

Do total de oportunidades, 2.480 serão imediatas e 1.172 para cadastro de reserva. Os salários iniciais oferecidos chegam a até R$ 17,8 mil

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos, será organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O termo de dispensa de licitação foi publicado nesta quinta-feira (5) no Portal Nacional de Contratações Públicas. >

O próximo passo será a assinatura do contrato, o que pode ocorrer a qualquer momento. De acordo com cronograma divulgado pelo governo, a previsão é de que as inscrições comecem em julho. >

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, já anunciou que a expectativa é de que o cadastro de reserva seja utilizado em curto prazo, ou seja, logo após a homologação do resultado final. Iso que dizer que as convocações devem ser rápidas. >

Ela divulgou ainda que serão nove blocos temáticos, um a mais do que a primeira edição. Todos os candidatos farão as provas objetivas no dia 5 de outubro, no período da tarde. Os aprovados nesta etapa farão as avaliações discursivas em dezembro. >