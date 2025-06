Efetivos e temporários

14 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 10 mil no ES

Postos estão disponíveis na Ufes, no Ifes, na Polícia Militar, no Conselho de Biomedicina e em prefeituras da Grande Vitória e interior

Publicado em 9 de junho de 2025 às 11:53

Ufes vai contratar professores efetivos e temporários Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil. >

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com um processo seletivo e um concurso público abertos. São três oportunidades para professores substitutos, com salário de até R$ 8.058, conforme a titulação do candidato. O prazo para se inscrever segue até 13 de junho. Já para os postos efetivos, serão preenchidas oito chances, com atendimento aos candidatos de 23 de junho a 22 de julho. >

A Prefeitura de Colatina, município que fica no Noroeste do Espírito Santo, vai contratar 600 profissionais temporários nas áreas da Saúde e Assistência Social, A remuneração pode chegar a R$ 10 mil mensais. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho. >

A Polícia Militar do Espírito Santo (PM - ES) anunciou a contratação de técnicos de enfermagem temporários. Os profissionais vão atuar em jornada de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 2.871,02, mais auxílio alimentação no valor de R$ 800. As inscrições podem ser feitas de 10 a 17 de junho. >

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está com oportunidades abertas para agente temporário ambiental. As chances são para Cachoeiro de Itapemirim e Pinheiros. O candidato precisa ter o ensino fundamental incompleto. >

O Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região está com inscrições abertas para o concurso público em quatro Estados, entre eles o Espírito Santo. As vagas são para o cargo de fiscal biomédico, com ganhos de R$ 10.520. >

