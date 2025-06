Veja como se preparar para o novo Enem dos Concursos

Antecedência

O conteúdo cobrado no CNU é extenso. Esperar o edital ser publicado, com previsão para julho, pode acabar deixando o candidato sem tempo suficiente para estudar com qualidade. O professor do Estratégia Concursos Bruno Bezerra destaca que começar agora permite que o aluno construa uma base sólida e chegue no pós-edital com mais segurança e foco.