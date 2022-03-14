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Oportunidades

Linhares abre processo seletivo com mais de 300 vagas na área da educação

As chances são destinadas aos professores, pedagogos e monitores de educação infantil. Inscrições já podem ser feitas nesta segunda-feira (14)

Publicado em 14 de Março de 2022 às 17:44

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 mar 2022 às 17:44
Professor dando aula na pandemia
Há vagas disponíveis para professores de diferentes áreas como Artes, Ciências e Matemática Crédito: Freepik
A Prefeitura de Linhares abriu processo seletivo para a seleção de professores, pedagogos e monitores de educação infantil em regime de designação temporária durante o ano letivo de 2022. As inscrições começaram nesta segunda-feira (14) e seguem até o dia 12 de abril. Devem ser feitas no site: www.institutoconsulplan.org.br.
Ao todo serão ofertadas 328 vagas, sendo 234 para professores; 24 para professor bilíngue, tradutor intérprete e instrutor de libras; 30 para pedagogos e outras 40 para monitores de educação infantil.
De acordo com o edital, a remuneração para professor e pedagogo com carga horária de 25 horas é de R$ R$ 1.803,84. Já de monitor de educação infantil com carga horária de 40 horas é de R$ 1.100,00.

ETAPAS

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:
1. Prova objetiva de múltipla escolha para todas as funções, de caráter eliminatório e classificatório;
2. Avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para as funções de nível superior;
 3. Prova prática, de caráter eliminatório, apenas para as funções de instrutor de Libras, professor bilíngue e tradutor intérprete.
As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas em Linhares, com data prevista para o dia 1º de maio. Ela terá duração de três horas e será feita em dois turnos. Os locais da prova escrita vão ser divulgados a partir de 26 de abril de 2022 no site www.institutoconsulplan.org.br.
Para realizar as inscrições das vagas, é necessário pagar uma taxa. O valor varia de acordo com o nível de escolaridade, sendo R$ 47,50 para as funções de nível superior e R$ 44,50 para as funções de nível médio. O pagamento após a data de vencimento implica o cancelamento da inscrição.

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