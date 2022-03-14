Linhares abre processo seletivo com mais de 300 vagas na área da educação

Há vagas disponíveis para professores de diferentes áreas como Artes, Ciências e Matemática Crédito: Freepik

Prefeitura de Linhares abriu processo seletivo para a seleção de professores, pedagogos e monitores de educação infantil em regime de designação temporária durante o ano letivo de 2022. As inscrições começaram nesta segunda-feira (14) e seguem até o dia 12 de abril. Devem ser feitas no site: www.institutoconsulplan.org.br

Ao todo serão ofertadas 328 vagas, sendo 234 para professores; 24 para professor bilíngue, tradutor intérprete e instrutor de libras; 30 para pedagogos e outras 40 para monitores de educação infantil.

R$ 1.803,84. Já de monitor de educação infantil com carga horária de 40 horas é de R$ 1.100,00. De acordo com o edital , a remuneração para professor e pedagogo com carga horária de 25 horas é de R$. Já de monitor de educação infantil com carga horária de 40 horas é de

ETAPAS

O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas:

1. Prova objetiva de múltipla escolha para todas as funções, de caráter eliminatório e classificatório;

2. Avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para as funções de nível superior;

3. Prova prática, de caráter eliminatório, apenas para as funções de instrutor de Libras, professor bilíngue e tradutor intérprete.



As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas em Linhares, com data prevista para o dia 1º de maio. Ela terá duração de três horas e será feita em dois turnos. Os locais da prova escrita vão ser divulgados a partir de 26 de abril de 2022 no site www.institutoconsulplan.org.br