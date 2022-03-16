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Homem é preso com R$ 2 mil em notas falsas em Vila Velha

Na abordagem da Guarda Municipal, foi constado que o suspeito cumpre pena por homicídio, mas estava fora da prisão devido ao benefício da saída temporária
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 mar 2022 às 08:09

Publicado em 16 de Março de 2022 às 08:09

Homem é preso com R$ 2 mil com notas falsas e pode pegar 12 anos de prisão no ES
Homem é preso com R$ 2 mil com notas falsas Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha
Um homem foi preso na noite desta terça-feira (15), no bairro Glória, em Vila Velha, com R$ 2 mil em notas falsas. Denivaldo Pereira da Silva, de 37 anos, foi abordado quando saía do Parque da Manteigueira durante um patrulhamento da Guarda Municipal.
De acordo com a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os agentes decidiram abordar o suspeito após o mesmo demonstrar nervosismo ao notar a presença deles. Na abordagem, foi constado que Denivaldo cumpre pena por homicídio, mas estava fora da prisão devido ao benefício da saída temporária.
Ainda conforme a apuração da reportagem, o suspeito teria de retornar nesta terça-feira (15) ao presídio, mas acabou preso com as notas falsas.
Como evidencia o artigo 289 do Código Penal, o ato de falsificar, fabricar ou alterar a moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro pode levar à reclusão, de três a 12 anos, além de multa.
Como falsificação de dinheiro é um crime que deve ser julgado pela Justiça Federal, o suspeito foi levado para sede da Polícia Federal, em São Torquato. As notas falsas também foram entregues na unidade.
Homem é preso com 2 mil reais em notas falsas em Vila Velha

Homem é preso com R$ 2 mil com notas falsas e pode pegar 12 anos de prisão no ES

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