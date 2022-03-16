Homem embriagado faz quebra-quebra em agência bancária de Vitória

Como ficou a agência do Banco do Brasil na Reta da Penha Crédito: Archimedis Patrício

Um homem embriagado invadiu uma agência do Banco do Brasil, na Reta da Penha, em Vitória , na noite desta terça-feira (15), e destruiu diversos objetos. Segundo a Polícia Militar , o suspeito procurava fios de cobre. No local, ainda foi encontrada uma garrafa com bebida deixada para trás.

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o caso ocorreu por volta das 20h. Foram danificados o balcão de vidro usado para atender clientes do banco e máquinas de autoatendimento.

Homem foi preso após destruir agência do Banco do Brasil na Reta da Penha

A Polícia Militar informou que o suspeito é morador de rua e confirmou que ele estava alcoolizado. Os militares foram acionados por moradores que perceberam uma movimentação estranha na agência.

De acordo com a polícia, o suspeito arrancou fios de cobre das máquinas e terminou detido antes mesmo de sair do local. Ele não reagiu e foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Após a detenção, ele chegou a dormir na viatura.

O QUE DIZ O BANCO DO BRASIL

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Banco do Brasil enviou nota, informando que a agência abriu normalmente nesta quarta-feira (16) e não houve danos à estrutura de comunicação após o ato de vandalismo. Confira a nota na íntegra:

A agência do Banco Reta da Penha, em Vitória, abriu normalmente nesta quarta-feira (16), após registro de ocorrência com intrusão criminosa e vandalismo na sala de autoatendimento na última noite.

Não houve danos à estrutura de comunicação da unidade. Equipe de manutenção do Banco foi acionada para limpeza do local.

O BB colabora, no âmbito de sua atuação, com as investigações policiais sobre a ocorrência.

*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta