Um homem embriagado invadiu uma agência do Banco do Brasil, na Reta da Penha, em Vitória, na noite desta terça-feira (15), e destruiu diversos objetos. Segundo a Polícia Militar, o suspeito procurava fios de cobre. No local, ainda foi encontrada uma garrafa com bebida deixada para trás.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o caso ocorreu por volta das 20h. Foram danificados o balcão de vidro usado para atender clientes do banco e máquinas de autoatendimento.
Homem foi preso após destruir agência do Banco do Brasil na Reta da Penha
A Polícia Militar informou que o suspeito é morador de rua e confirmou que ele estava alcoolizado. Os militares foram acionados por moradores que perceberam uma movimentação estranha na agência.
De acordo com a polícia, o suspeito arrancou fios de cobre das máquinas e terminou detido antes mesmo de sair do local. Ele não reagiu e foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Após a detenção, ele chegou a dormir na viatura.
O QUE DIZ O BANCO DO BRASIL
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Banco do Brasil enviou nota, informando que a agência abriu normalmente nesta quarta-feira (16) e não houve danos à estrutura de comunicação após o ato de vandalismo. Confira a nota na íntegra:
A agência do Banco Reta da Penha, em Vitória, abriu normalmente nesta quarta-feira (16), após registro de ocorrência com intrusão criminosa e vandalismo na sala de autoatendimento na última noite.
Não houve danos à estrutura de comunicação da unidade. Equipe de manutenção do Banco foi acionada para limpeza do local.
O BB colabora, no âmbito de sua atuação, com as investigações policiais sobre a ocorrência.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta
Homem embriagado faz quebra-quebra em agência bancária de Vitória