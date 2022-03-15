Três homens são presos por tráfico em operação no Sul do ES

Polícia apreende maconha e três homens são presos por tráfico Crédito: Divulgação/PC

Os mandados de busca, apreensão domiciliar e prisão foram realizados por policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e administração da 7ª Delegacia Regional.

Um homem de 28 anos e outro suspeito, de 41 anos de idade, foram presos em flagrante. Segundo a polícia, eles foram autuados pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.