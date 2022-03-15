Três homens são presos por tráfico em operação no Sul do ES

Três homens foram presos e tabletes de maconha foram apreendidos na manhã desta terça-feira (15) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a ação aconteceu nos bairros Zumbi e Teixeira Leite.
Os mandados de busca, apreensão domiciliar e prisão foram realizados por policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e administração da 7ª Delegacia Regional.
Um homem de 28 anos e outro suspeito, de 41 anos de idade, foram presos em flagrante. Segundo a polícia, eles foram autuados pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.
Um mandado de prisão condenatória foi cumprido contra um homem de 35 anos pela prática de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim.