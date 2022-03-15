Adolescentes suspeitos de promover ataque a tiros são apreendidos no ES

Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos na noite desta segunda-feira (14), no bairro Porto Novo, em Cariacica , na Grande Vitória. Eles são suspeitos de promover um ataque a tiros na região de Itacibá, no mesmo município.

De acordo com a Polícia Militar, os dois foram abordados enquanto voltavam para casa e estavam com uma pistola calibre nove milímetros.

O ataque ocorreu durante a tarde. Segundo a PM, a dupla passou de moto atirando pelas ruas de Itacibá . Ninguém ficou ferido. Os suspeitos ainda bateram a moto em um carro da polícia.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica. O adolescente de 16 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, além de tráfico de drogas.

O menor de 17 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir.

"Ambos foram reintegrados à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público , quando solicitado", informou parte da nota da Polícia Civil.