Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cariacica

Adolescentes suspeitos de promover ataque a tiros são apreendidos no ES

Conforme informações da Polícia Militar, a dupla passou de moto atirando pelas ruas do bairro Itacibá nesta segunda-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2022 às 11:24

Publicado em 15 de Março de 2022 às 11:24

DHPP
Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos na noite desta segunda-feira (14), no bairro Porto Novo, em Cariacica, na Grande Vitória. Eles são suspeitos de promover um ataque a tiros na região de Itacibá, no mesmo município.
De acordo com a Polícia Militar, os dois foram abordados enquanto voltavam para casa e estavam com uma pistola calibre nove milímetros.
O ataque ocorreu durante a tarde. Segundo a PM, a dupla passou de moto atirando pelas ruas de Itacibá. Ninguém ficou ferido. Os suspeitos ainda bateram a moto em um carro da polícia.
Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica. O adolescente de 16 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, além de tráfico de drogas.
O menor de 17 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir.
"Ambos foram reintegrados à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado", informou parte da nota da Polícia Civil.
*Com informações da TV Gazeta e do g1 ES

Veja Também

Traficante é preso com 4 kg de cocaína presa ao corpo ao desembarcar em Vitória

Homem é morto em Ibiraçu e trânsito fica lento na BR 101

Morre carroceiro atingido por moto roubada durante perseguição em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados