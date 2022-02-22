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"Persistência" e "Cum Claves"

Operações do MP investigam fraudes em contratos que superam R$ 130 milhões em cidades do ES

Investigação aponta a existência de fraudes em favor de empresa situada na Bahia; mandados foram cumpridos nos municípios capixabas de Linhares e Cariacica e também em Salvador

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2022 às 12:05
Agente do Gaeco atuando durante operações
Agente do Gaeco atuando durante operações Crédito: Divulgação/MPES
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) realizou, nesta terça-feira (22), as operações "Persistência" e "Cum Claves", que investigam fraudes em contratos no setor de coleta, transporte e tratamento de lixo em Linhares e São Mateus.
Segundo o MPES, o valor dos contratos investigados supera R$ 130 milhões.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos municípios capixabas de Linhares e Cariacica e, em Salvador, na Bahia, para a apreensão de documentos, computadores, mídias e outros equipamentos.
De acordo com o MPES, a ação visa a "apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, entre outros".
Ainda segundo o MP, a investigação apontou a existência de fraudes em favor de empresa situada na Bahia, que contou com a colaboração ilícita de empresários e agentes públicos capixabas para vencer licitações em diversos municípios do Espírito Santo, como Linhares e São Mateus.
Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que nenhum órgão público do município foi alvo da operação e que as investigações não envolvem as gestões da cidade de 2017 a 2022.
*Com informações do g1 ES

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