Operações do MP investigam fraudes em contratos que superam R$ 130 milhões em cidades do ES

Agente do Gaeco atuando durante operações Crédito: Divulgação/MPES

Segundo o MPES, o valor dos contratos investigados supera R$ 130 milhões.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nos municípios capixabas de Linhares e Cariacica e, em Salvador , na Bahia, para a apreensão de documentos, computadores, mídias e outros equipamentos.

De acordo com o MPES, a ação visa a "apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, entre outros".

Ainda segundo o MP, a investigação apontou a existência de fraudes em favor de empresa situada na Bahia, que contou com a colaboração ilícita de empresários e agentes públicos capixabas para vencer licitações em diversos municípios do Espírito Santo, como Linhares e São Mateus.

Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que nenhum órgão público do município foi alvo da operação e que as investigações não envolvem as gestões da cidade de 2017 a 2022.