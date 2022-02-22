Operações do MP investigam fraudes em contratos que superam R$ 130 milhões em cidades do ES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) realizou, nesta terça-feira (22), as operações "Persistência" e "Cum Claves", que investigam fraudes em contratos no setor de coleta, transporte e tratamento de lixo em Linhares e São Mateus.
Segundo o MPES, o valor dos contratos investigados supera R$ 130 milhões.
De acordo com o MPES, a ação visa a "apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, entre outros".
Ainda segundo o MP, a investigação apontou a existência de fraudes em favor de empresa situada na Bahia, que contou com a colaboração ilícita de empresários e agentes públicos capixabas para vencer licitações em diversos municípios do Espírito Santo, como Linhares e São Mateus.
Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que nenhum órgão público do município foi alvo da operação e que as investigações não envolvem as gestões da cidade de 2017 a 2022.
*Com informações do g1 ES