MPES deflagra operações contra fraudes em contratos no Noroeste do ES

Operações cumprem mandados de buscas e apreensões em investigações no ES Crédito: Divulgação/MPES

Estão sendo cumpridos 27 mandados de buscas e apreensões, distribuídos pelos municípios de São Gabriel da Palha, Ibiraçu, Vila Velha, Linhares, Colatina, Cariacica, Nova Venécia e Boa Esperança, para a apreensão de documentos, computadores, mídias e outros equipamentos. O objetivo é apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude à licitação, tráfico de influências, entre outros.

As investigações são conduzidas por quatro promotores de Justiça, com participação e apoio de 36 policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, e outros servidores. As ações nesta quinta-feira acontecem por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e das Promotorias de Justiça de Pancas e Nova Venécia.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Pancas informou que a atual gestão não tem contratos com a empresa investigada e que abriu um novo processo de licitação para contratação. O município afirmou ainda que o processo não é referente à atual administração, e se colocou à disposição para atender às demandas necessárias em auxílio às operações.

Já a Prefeitura de Vila Pavão disse que não tomou conhecimento sobre as operações deflagradas pelo MPES nesta quinta-feira, e ressaltou que o município sempre estará à disposição dos órgãos fiscalizadores para prestar os esclarecimentos necessários.

De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, na fase atual, a investigação inicialmente não está apurando a conduta de servidores dos municípios, mas de pessoas e empresas contratadas pelo Poder Público.