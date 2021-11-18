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Retomada e Regresso

MPES deflagra operações contra fraudes em contratos no Noroeste do ES

Ministério Público investiga fraudes em contratos no setor de coleta e tratamento de resíduos sólidos nos municípios de Pancas e Vila Pavão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2021 às 12:59

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 12:59

Operação cumpre mandados de buscas e apreensões em investigações no Norte do ES
Operações cumprem mandados de buscas e apreensões em investigações no ES Crédito: Divulgação/MPES
Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou na manhã desta quinta-feira (18) as operações Retomada e Regresso, sétima e oitava fases da Operação Varredura, que investiga fraudes em contratos no setor de coleta e tratamento de resíduos sólidos em Pancas e Vila Pavão, no Noroeste do Estado.
Estão sendo cumpridos 27 mandados de buscas e apreensões, distribuídos pelos municípios de São Gabriel da Palha, Ibiraçu, Vila Velha, Linhares, Colatina, Cariacica, Nova Venécia e Boa Esperança, para a apreensão de documentos, computadores, mídias e outros equipamentos. O objetivo é apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude à licitação, tráfico de influências, entre outros.
As investigações são conduzidas por quatro promotores de Justiça, com participação e apoio de 36 policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, e outros servidores. As ações nesta quinta-feira acontecem por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e das Promotorias de Justiça de Pancas e Nova Venécia.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Pancas informou que a atual gestão não tem contratos com a empresa investigada e que abriu um novo processo de licitação para contratação. O município afirmou ainda que o processo não é referente à atual administração, e se colocou  à disposição para atender às demandas necessárias em auxílio às operações.
Já a Prefeitura de Vila Pavão disse que não tomou conhecimento sobre as operações deflagradas pelo MPES nesta quinta-feira, e ressaltou que o município sempre estará à disposição dos órgãos fiscalizadores para prestar os esclarecimentos necessários.
De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, na fase atual, a investigação inicialmente não está apurando a conduta de servidores dos municípios, mas de pessoas e empresas contratadas pelo Poder Público.

Atualização

18/11/2021 - 6:41
As prefeituras de Pancas e Vila Pavão se posicionaram sobre as operações. O texto foi atualizado.

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