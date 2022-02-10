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Fraudes em contratos

Ex-prefeito e ex-secretário de Aracruz são alvos de operação do MPES

São investigados contratos no setor de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos. O valor dos contratos investigados supera R$ 185 milhões

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2022 às 10:23
Operação cumpre mandados de busca e apreensão em cidades do Norte e da Grande Vitória
Operação cumpre mandados de busca e apreensão em cidades do Norte e da Grande Vitória Crédito: Divulgação/MPES
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) a Operação Patrícios, que investiga fraudes em contratos no setor de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos no município de Aracruz, no Norte do EstadoO valor dos contratos investigados supera R$ 185 milhões.
Estão sendo cumpridos 10 mandados de buscas e apreensões nos municípios de Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Vitória e Vila Velha, para a apreensão de documentos, computadores, mídias e outros equipamentos visando apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, dentre outros.
Além da empresa que atualmente presta serviços de limpeza pública em Aracruz, estão entre os alvos da Operação “Patrícios” o ex-prefeito e um ex-secretário do município. 
As investigações estão sendo conduzidas por quatro promotores de Justiça de Aracruz, com participação e apoio de 20 policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além de outros servidores, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte).
Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Aracruz respondeu que não foi informada sobre essa operação do Ministério Público. Os nomes do ex-prefeito e do ex-secretário não foram divulgados pelo MPES. 
Ex-prefeito e ex-secretário de Aracruz são alvos de operação do MPES

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