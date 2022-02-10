Ex-prefeito e ex-secretário de Aracruz são alvos de operação do MPES

Operação cumpre mandados de busca e apreensão em cidades do Norte e da Grande Vitória Crédito: Divulgação/MPES

Estão sendo cumpridos 10 mandados de buscas e apreensões nos municípios de Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Vitória e Vila Velha, para a apreensão de documentos, computadores, mídias e outros equipamentos visando apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, dentre outros.

Além da empresa que atualmente presta serviços de limpeza pública em Aracruz, estão entre os alvos da Operação “Patrícios” o ex-prefeito e um ex-secretário do município.

As investigações estão sendo conduzidas por quatro promotores de Justiça de Aracruz, com participação e apoio de 20 policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além de outros servidores, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte).

Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Aracruz respondeu que não foi informada sobre essa operação do Ministério Público. Os nomes do ex-prefeito e do ex-secretário não foram divulgados pelo MPES.