Aracruz libera cata de caranguejo

Começa nesta quarta-feira (2), e vai até a próxima segunda-feira (7), a terceira andada do caranguejo-uçá no Espírito Santo, período em que os machos e fêmeas saem das tocas para a reprodução. Em Aracruz , no Norte do Estado , no entanto, os catadores terão permissão para capturar os crustáceos. A explicação dada pela Prefeitura é que esta semana não é de lua cheia, condição em que normalmente os animais se acasalam.

O caranguejo é muito apreciado pelos capixabas Crédito: Ricardo Medeiros

O secretário de Meio Ambiente do município, Aladim Cerqueira, explicou que como não existe certeza se a espécie andará na lua nova, ou na lua crescente, a atividade está liberada nos manguezais. Em Aracruz, há 60 catadores registrados.

“Nossos técnicos estão sempre realizando observações e dialogando com a comunidade para identificar a ocorrência exata do período da andada de forma a não prejudicar os catadores, mas também garantir a reprodução da espécie, de forma a tornar uma atividade sustentável. Como não existe certeza se a espécie andará na lua nova ou crescente, é possível a dedicação da equipe com as observações locais”, disse o secretário.

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O catador João Francisco Ramos trabalha há mais de 35 anos com a captura do caranguejo e disse para a TV Gazeta que só viu a andada se repetir em uma fase da lua: se o crustáceo sai, por exemplo, na lua crescente, a reprodução vai continuar nas próximas vezes que esta lua retornar.

Durante a andada, é proibido o transporte, armazenamento e a comercialização dos caranguejos. A medida é para garantir que a espécie não seja extinta. Também não é permitida a venda de partes isoladas, como quelas, pinças, garras ou desfiado.

Em uma portaria, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Seama) autorizou o poder público municipal a promover alterações dos períodos da coleta e comercialização do caranguejo quando identificada a ocorrência de atividade reprodutiva ou postura de larvas fora dos períodos estabelecidos.

São cinco períodos de defeso do caranguejo, que é concluído em março. O quarto período ocorre entre os dias 17 e 23 de fevereiro e o quinto entre 19 e 24 de março.