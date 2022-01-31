Jovens morrem afogados em represas de Ecoporanga e Aracruz

Dois jovens morreram afogados em represas do Norte e Noroeste do Estado na tarde deste domingo (30). Os casos aconteceram nas cidades de Aracruz e Ecoporanga.
Em Ecoporanga, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um grupo de jovens nadava e tentou ir de uma margem à outra da represa, localizada no loteamento Ilson Cansado. No entanto, um deles não conseguiu e afundou no meio do caminho. Militares do Mergulho realizaram buscas no local e encontraram a vítima, já sem sinais de vida.
Já em Aracruz, um adolescente entrou na água e pouco depois desapareceu. Não há informações sobre como ocorreu o afogamento e se ele estava acompanhado. A corporação também atuou na ocorrência e informou que localizou rapidamente o corpo, em óbito.
A Perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar os dois casos. As vítimas não foram identificadas.