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Norte do ES

Jovens morrem afogados em represas de Ecoporanga e Aracruz

As ocorrências foram registradas na tarde deste domingo (30). A Perícia da Polícia Civil apura as causas das mortes
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 jan 2022 às 12:55

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 12:55

Dois jovens morreram afogados em represas do Norte e Noroeste do Estado na tarde deste domingo (30). Os casos aconteceram nas cidades de Aracruz e Ecoporanga.
Em Ecoporanga, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um grupo de jovens nadava e tentou ir de uma margem à outra da represa, localizada no loteamento Ilson Cansado. No entanto, um deles não conseguiu e afundou no meio do caminho. Militares do Mergulho realizaram buscas no local e encontraram a vítima, já sem sinais de vida.
Já em Aracruz, um adolescente entrou na água e pouco depois desapareceu. Não há informações sobre como ocorreu o afogamento e se ele estava acompanhado. A corporação também atuou na ocorrência e informou que localizou rapidamente  o corpo, em óbito.
A Perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar os dois casos. As vítimas não foram identificadas.

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