Homem morre afogado na Praia da Sereia, em Vila Velha
Um homem morreu afogado no início da tarde desta quarta-feira (26), depois de entrar no mar na Praia da Sereia, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Os guarda-vidas do município chegaram a fazer o resgate e reanimá-lo, mas ele não resistiu e faleceu pouco tempo depois. Informações sobre a identidade da vítima não foram divulgadas.
De acordo com a prefeitura, o afogamento aconteceu por volta das 12h. "Os guarda-vidas avistaram o homem entrando na água e não retornando, após um mergulho no raso. O resgate foi imediatamente iniciado, assim como os procedimentos de reanimação", afirmou, em nota.
Segundo a administração municipal, a vítima, que é um homem adulto, chegou a recobrar os sinais vitais, mas teve o óbito confirmado dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionado pelos profissionais e compareceu ao local.
No vídeo que abre esta matéria, enviado por um leitor de A Gazeta, é possível ver três salva-vidas em volta de uma pessoa que está deitada na areia. O resgate chamou a atenção de vários banhistas, que também ficaram no entorno. Naquele momento, o tempo estava nublado e o movimento na praia era tranquilo.