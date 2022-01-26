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Praia da Costa

Homem morre afogado na Praia da Sereia, em Vila Velha

Guarda-vidas viram que ele não retornou de um mergulho e fizeram o resgate nesta quarta-feira (26). Vítima chegou a ser reanimada, mas não resistiu

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 15:29

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 jan 2022 às 15:29
Homem morre afogado na Praia da Sereia, em Vila Velha
Um homem morreu afogado no início da tarde desta quarta-feira (26), depois de entrar no mar na Praia da Sereia, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Os guarda-vidas do município chegaram a fazer o resgate e reanimá-lo, mas ele não resistiu e faleceu pouco tempo depois. Informações sobre a identidade da vítima não foram divulgadas.
De acordo com a prefeitura, o afogamento aconteceu por volta das 12h. "Os guarda-vidas avistaram o homem entrando na água e não retornando, após um mergulho no raso. O resgate foi imediatamente iniciado, assim como os procedimentos de reanimação", afirmou, em nota.
Segundo a administração municipal, a vítima, que é um homem adulto, chegou a recobrar os sinais vitais, mas teve o óbito confirmado dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionado pelos profissionais e compareceu ao local.
No vídeo que abre esta matéria, enviado por um leitor de A Gazeta, é possível ver três salva-vidas em volta de uma pessoa que está deitada na areia. O resgate chamou a atenção de vários banhistas, que também ficaram no entorno. Naquele momento, o tempo estava nublado e o movimento na praia era tranquilo.

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