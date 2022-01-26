Homem morre afogado na Praia da Sereia, em Vila Velha

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No vídeo que abre esta matéria, enviado por um leitor de A Gazeta, é possível ver três salva-vidas em volta de uma pessoa que está deitada na areia. O resgate chamou a atenção de vários banhistas, que também ficaram no entorno. Naquele momento, o tempo estava nublado e o movimento na praia era tranquilo.