Vídeo: após buscas, Bombeiros encontram corpo na maré em Vitória

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Em nota, os Bombeiros afirmaram que, segundo informações recebidas no momento do acionamento, um homem "supostamente embriagado" entrou na água nessa segunda-feira (24) e não retornou.

No local, um homem que afirmou ser amigo do desaparecido acompanhou as buscas nesta tarde. Sem se identificar, ele contou ao fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, que o rapaz, que estaria em situação de rua, mergulhou embaixo da Ponte da Passagem e não saiu mais.