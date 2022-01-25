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Ponte da Passagem

Vídeo: após buscas, Bombeiros encontram corpo na maré em Vitória

Corporação foi acionada na manhã desta terça-feira (25) para procurar um homem "supostamente embriagado" que entrou na água nessa segunda-feira (24)

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 17:21

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 jan 2022 às 17:21
Após buscas realizadas desde a manhã desta terça-feira (25), o Corpo de Bombeiros encontrou, por volta das 17h, um homem que havia desaparecido na maré, na altura da Ponte da Passagem, em Vitória. Segundo informações obtidas junto à corporação no local, ele foi identificado como Danilo Moreira Inácio, de 32 anos.
Em nota, os Bombeiros afirmaram que, segundo informações recebidas no momento do acionamento, um homem "supostamente embriagado" entrou na água nessa segunda-feira (24) e não retornou.

Bombeiros fazem busca por homem, perto da Ponte da Passagem, em Vitória

No local, um homem que afirmou ser amigo do desaparecido acompanhou as buscas nesta tarde. Sem se identificar, ele contou ao fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, que o rapaz, que estaria em situação de rua, mergulhou embaixo da Ponte da Passagem e não saiu mais.
Após o encontro do cadáver, o Corpo de Bombeiros informou que a Polícia Civil foi acionada. Em nota, a PC explicou que o caso foi registrado como "morte a esclarecer". O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e passar por exame cadavérico. "Apenas depois será possível confirmar a causa do óbito", esclareceu.

Atualização

26/01/2022 - 1:29
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "morte a esclarecer". O texto foi atualizado.

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