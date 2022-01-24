Corpo de adolescente que desapareceu na Praia de Itaparica é encontrado

Ondas fortes na Praia de Itaparica, onde adolescente se afogou e desapareceu Crédito: Vitor Jubini

G1 Espírito Santo com o coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros. Ele explicou que a corporação encontrou o corpo do jovem perto da Colônia de Pescadores, também em Vila Velha. O corpo do adolescente de 14 anos desaparecido no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha Grande Vitória foi encontrado na manhã desta segunda-feira (24). A informação foi confirmada pela produção docom o coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros. Ele explicou que a corporação encontrou o corpo do jovem perto da Colônia de Pescadores, também em Vila Velha.

O menino desapareceu na tarde deste domingo (23) após entrar no mar . Os bombeiros fizeram buscas no local ainda no domingo, mas o adolescente não foi localizado. O nome dele não foi divulgado pela corporação.

Em nota enviada para A Gazeta, o Corpo de Bombeiros confirmou o corpo da vítima foi encontrado pela equipe de mergulho e disse que ele foi deixado aos cuidados da perícia da Polícia Civil, na Praia de Itaparica, por volta das 10h20.

Em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, na tarde desta segunda, o coronel Wagner explicou que no fim de semana foram duas ocorrências de afogamento, a de uma menina de 15 anos, em uma cachoeira de Santa Leopoldina, e a do adolescente, em Vila Velha.

"Na manhã desta segunda retomamos as buscas. Ele foi encontrado cerca de 150 metros e nove metros de profundidade da praia, perto da Colônia de Pescadores, em Itapuã", afirmou.

CORRENTE DE RETORNO

Wagner ressaltou os perigos do mar e orientou que quando a pessoa estiver em uma corrente de retorno (correnteza) o ideal é tentar boiar e se deixar levar pela água. Quando a corrente perder força, a pessoa deve nadar no sentido lateral, para a direita ou esquerda, tentando retornar para a areia.

ESTAVA COM OUTROS JOVENS

No domingo, a Prefeitura de Vila Velha informou, em nota, que três jovens caíram em uma corrente de retorno e dois deles foram retirados pelos guarda-vidas. Imediatamente, a equipe começou a busca no mar e acionou o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros foram acionados para a ocorrência por volta das 16h. Banhistas contaram que o adolescente nadava com amigos quando desapareceu na água. Por mais de duas horas, a equipe de mergulho tentou localizar a vítima, mas teve que interromper as buscas "por conta da arrebentação de ondas e fortes correntezas", informou a corporação.