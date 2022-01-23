Buscas suspensas

Adolescente desaparece no mar em praia de Vila Velha

Três jovens caíram em uma corrente de retorno na Praia de Itaparica e dois deles foram resgatados pelos guarda-vidas. Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não encontraram o rapaz. Buscas serão retomadas nesta segunda (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2022 às 19:26

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 19:26

Vila Velha - ES - Praia de Itaparica. Ciclone atinge sul do Brasil e efeitos podem chegar na costa capixaba.
Desaparecimento ocorreu na Praia de Itaparica Crédito: Vitor Jubini
Um adolescente de 14 anos desapareceu no mar após se afogar na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na tarde deste domingo (23). O Corpo de Bombeiros fez buscas no local, mas o menino não foi encontrado. O nome dele não foi divulgado. 
A Prefeitura de Vila Velha informou em nota que três jovens caíram em uma corrente de retorno e dois deles foram retirados pelos guarda-vidas. Imediatamente, a equipe começou a busca no mar e acionou o Corpo de Bombeiros.
De acordo com os bombeiros, os militares foram acionados para a ocorrência por volta das 16h. Banhistas contaram que o adolescente nadava com amigos quando desapareceu na água.
Por mais de duas horas, a equipe de mergulho tentou localizar a vítima, mas teve que interromper as buscas "por conta da arrebentação de ondas e fortes correntezas", informou o Corpo de Bombeiros.  O trabalho vai ser retomado nesta segunda-feira (24).

