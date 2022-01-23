Adolescente desaparece no mar em praia de Vila Velha

Um adolescente de 14 anos desapareceu no mar após se afogar na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na tarde deste domingo (23). O Corpo de Bombeiros fez buscas no local, mas o menino não foi encontrado. O nome dele não foi divulgado.
A Prefeitura de Vila Velha informou em nota que três jovens caíram em uma corrente de retorno e dois deles foram retirados pelos guarda-vidas. Imediatamente, a equipe começou a busca no mar e acionou o Corpo de Bombeiros.
De acordo com os bombeiros, os militares foram acionados para a ocorrência por volta das 16h. Banhistas contaram que o adolescente nadava com amigos quando desapareceu na água.
Por mais de duas horas, a equipe de mergulho tentou localizar a vítima, mas teve que interromper as buscas "por conta da arrebentação de ondas e fortes correntezas", informou o Corpo de Bombeiros. O trabalho vai ser retomado nesta segunda-feira (24).