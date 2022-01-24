Casal fica ferido após carro capotar na Leste-Oeste, em Vila Velha

Casal fica ferido e carro é destruído após capotar várias vezes em Vila Velha Crédito: Caique Verli

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Um casal ficou ferido em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha , na Grande Vitória, neste domingo (23). O carro deles ficou totalmente destruído depois de sair da pista e capotar várias vezes. O acidente aconteceu na altura do bairro Vale Encantado, no fim da tarde.

O carro quebrou uma cerca e invadiu uma fazenda que fica às margens da rodovia. Até uma árvore foi arrancada pelo veículo. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle do carro depois de passar por uma lombada. O gerente da fazenda, Nivaldo Meneguci, disse que muitos acidentes acontecem no trecho.

"É uma lombada que tem aqui. Já é o quarto carro que desce no mesmo lugar. Vem de lá, tem essa lombada. Quando você passa em alta velocidade, descontrola e cai aqui embaixo", disse.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher que estava no carona só teve ferimentos leves. Já o motorista ficou mais de 30 minutos preso às ferragens e foi colocado inconsciente dentro da ambulância. Depois de receber o primeiro atendimento médico, o casal foi levado ao hospital.