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Invadiu fazenda

Casal fica ferido após carro capotar na Leste-Oeste, em Vila Velha

O acidente aconteceu neste domingo (23), na altura do bairro Vale Encantado; motorista teria perdido o controle da direção depois de passar por uma lombada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2022 às 07:45

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 07:45

Casal fica ferido e carro é destruído após capotar várias vezes em Vila Velha
Casal fica ferido e carro é destruído após capotar várias vezes em Vila Velha Crédito: Caique Verli
Casal fica ferido após carro capotar na Leste-Oeste, em Vila Velha
Um casal ficou ferido em um acidente na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha, na Grande Vitória, neste domingo (23). O carro deles ficou totalmente destruído depois de sair da pista e capotar várias vezes. O acidente aconteceu na altura do bairro Vale Encantado, no fim da tarde.
O carro quebrou uma cerca e invadiu uma fazenda que fica às margens da rodovia. Até uma árvore foi arrancada pelo veículo. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle do carro depois de passar por uma lombada. O gerente da fazenda, Nivaldo Meneguci, disse que muitos acidentes acontecem no trecho.
"É uma lombada que tem aqui. Já é o quarto carro que desce no mesmo lugar. Vem de lá, tem essa lombada. Quando você passa em alta velocidade, descontrola e cai aqui embaixo", disse.
As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher que estava no carona só teve ferimentos leves. Já o motorista ficou mais de 30 minutos preso às ferragens e foi colocado inconsciente dentro da ambulância. Depois de receber o primeiro atendimento médico, o casal foi levado ao hospital.
Com informações do G1 ES

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