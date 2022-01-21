Acidente entre carreta e Transcol deixa feridos em Cariacica

Acidente entre caminhão e Transcol deixa feridos em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus do Sistema Transcol deixou três feridos no quilômetro 289 da Rodovia do Contorno, em Cariacica , na manhã desta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas fatais.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão ocorreu no sentido Sul. A ocorrência foi registrada às 06h55 desta sexta-feira (21). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção).

Três pessoas foram encaminhadas para um hospital, A faixa 2, sentido Sul, ficou interditada e foi totalmente liberada às 09h12. os feridos não tiveram os nomes repassados.