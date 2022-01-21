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Rodovia do Contorno

Acidente entre carreta e Transcol deixa feridos em Cariacica

Colisão ocorreu no quilômetro 289, na manhã desta sexta-feira (21). Ao menos três passageiros sofreram ferimentos e precisaram de socorro
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jan 2022 às 09:43

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 09:43

Acidente entre caminhão e Transcol deixa feridos em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus do Sistema Transcol deixou três feridos no quilômetro 289 da Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas fatais.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão ocorreu no sentido Sul. A ocorrência foi registrada às 06h55 desta sexta-feira (21). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção).
Três pessoas foram encaminhadas para um hospital, A faixa 2, sentido Sul, ficou interditada e foi totalmente liberada às 09h12. os feridos não tiveram os nomes repassados. 
As causas e circunstâncias da colisão não foram informadas. 

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