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Trânsito ficou complicado

Domingo de acidentes e pedágio liberado por populares na Rodovia do Sol, no ES

Foram registrados três acidentes na via até às 18h deste domingo (16); cerca de 30 pessoas participaram do protesto que tentou ainda fechar uma das pistas da via
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2022 às 20:27

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 20:27

Acidente na rodovia do sol
Acidente na Rodovia do Sol, onde um carro capotou e saiu da via Crédito: Divulgação
Pelo menos três acidentes foram registrados na Rodovia do Sol na tarde deste domingo (16), além de um protesto ocorrido na Praça de Pedágio da Praia do Sol, localizada em Guarapari, onde os manifestantes liberaram a cobrança da tarifa por cerca de 25 minutos.
Os acidentes, segundo informou a assessoria da concessionária Rodosol, que administra a via, ocorreram em três pontos da via e resultaram em cinco vítimas que foram socorridas.
  • Km 35 - O acidente aconteceu às 16h03. Foi um atropelamento de pedestre, no sentido Norte da via. Uma ambulância da Rodosol fez o atendimento e a vítima foi levada para UPA de Guarapari. A Polícia Militar fez o registro da ocorrência.
  • Km 66 - O acidente envolveu duas motocicletas no sentido Sul da via. As três vítimas foram atendidas pelo Samu.
  • Km 42 - Ocorreu às 16h44, no  sentido Sul da via. Um  veículo saiu da pista e capotou, no trevo de Setiba, em Guarapari. A vítima foi socorrida pela ambulância da Rodosol e levada para a UPA Guarapari
Acidente na rodovia do sol
Moradores acompanharam o resgate das vítimas Crédito: Divulgação

PROTESTOS E LIBERAÇÃO DO PEDÁGIO

Por volta das 16h34 uma manifestação foi registrada na Praça de Pedágio Praia do Sol, na altura do bairro Village do Sol, em Guarapari.
Por nota a Polícia Militar informou que cerca de 30 pessoas liberaram as cancelas para o pagamento da tarifa na Rodovia ES 060.  Atualmente o valor foi reajustado para R$ 10,90
Segundo a assessoria de imprensa da Rodosol, concessionária que administra a via, os manifestantes quebraram as cancelas do pedágio da Rodosol, às 16h34, no sentido Norte da rodovia, não cumprindo a determinação judicial que proíbe a interrupção do fluxo e a liberação das cancelas.
Ainda segundo a assessoria, as cancelas ficaram liberadas durante 25 minutos, e com a chegada da Polícia Militar ao local, os manifestantes foram sendo retirados e a operação da praça do pedágio foi retomada. A manifestação se encerrou por volta das 17h. Não há informações sobre a motivação dos protestos. No domingo (9) anterior, manifestação semelhante foi registrada na via.
A Rodosol  informou que irá comunicar à Justiça sobre o descumprimento da liminar para que sejam tomadas as medidas determinadas e previstas na decisão do juiz. Confira a íntegra da nota da Rodosol:
"A RodoSol informa que os manifestantes quebraram as cancelas do pedágio da Rodosol neste domingo, às 16h34, no sentido norte da rodovia, não cumprindo a determinação judicial que proíbe a interrupção do fluxo e a liberação das cancelas. As cancelas ficaram liberadas durante 25 minutos, e com a chegada da Polícia no local, os manifestantes foram sendo retirados e a operação da praça do pedágio foi retomada. A RodoSol esclarece que irá comunicar à Justiça sobre o descumprimento da liminar para que sejam tomadas as medidas determinadas e previstas na decisão do juiz."

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