Acidente com caminhão carregado de cerveja interdita Rodovia do Sol

A Rodovia do Sol ficou parcialmente interditada na tarde desta segunda-feira (22) devido a um acidente que aconteceu na altura do bairro Itaparica, em Vila Velha. Um caminhão carregado de cerveja colidiu com outro veículo enquanto ambos trafegavam no sentido Norte (Vitória). Ninguém ficou ferido.
De acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a via, a batida — envolvendo um caminhão-caçamba e um caminhão-baú — aconteceu por volta das 14h30. A faixa da esquerda foi liberada cerca de 30 minutos após o acidente e a da direita, por volta das 15h30.
Durante os primeiros 30 minutos após a colisão, a pista da Rodovia do Sol no sentido Norte ficou totalmente interditada e o trânsito seguiu por um desvio feito pela Avenida Antônio Gil Veloso, na orla do município. As duas faixas foram liberadas após a limpeza feita pela equipe da Rodosol.
A concessionária ainda afirmou que os dois caminhões seguiram viagem, mas não repassou informações sobre a dinâmica do acidente e outros detalhes. Em nota, a Polícia Militar informou que os motoristas envolvidos foram orientados a registrar a ocorrência de forma on-line.