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Em Vila Velha

Acidente com caminhão carregado de cerveja interdita Rodovia do Sol

Colisão aconteceu na altura do bairro Itaparica, na tarde desta segunda-feira (22). A carga ficou espalhada na pista, no sentido Vitória, até por volta das 15h30
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 nov 2021 às 15:07

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 15:07

Acidente desta segunda-feira (22) na Rodovia do Sol envolveu um caminhão carregado de cerveja
Acidente desta segunda-feira (22) na Rodovia do Sol envolveu um caminhão carregado de cerveja Crédito: Leitor de A Gazeta
A Rodovia do Sol ficou parcialmente interditada na tarde desta segunda-feira (22) devido a um acidente que aconteceu na altura do bairro Itaparica, em Vila Velha. Um caminhão carregado de cerveja colidiu com outro veículo enquanto ambos trafegavam no sentido Norte (Vitória). Ninguém ficou ferido.
De acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a via, a batida — envolvendo um caminhão-caçamba e um caminhão-baú — aconteceu por volta das 14h30. A faixa da esquerda foi liberada cerca de 30 minutos após o acidente e a da direita, por volta das 15h30.
Acidente com um caminhão carregado de cerveja interdita a Rodovia do Sol, na altura da Praia de Itaparica, em Vila Velha
Acidente com um caminhão carregado de cerveja interdita a Rodovia do Sol, na altura da Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Divulgação | Rodosol
Durante os primeiros 30 minutos após a colisão, a pista da Rodovia do Sol no sentido Norte ficou totalmente interditada e o trânsito seguiu por um desvio feito pela Avenida Antônio Gil Veloso, na orla do município. As duas faixas foram liberadas após a limpeza feita pela equipe da Rodosol.
Rodovia do Sol foi parcialmente liberada por volta das 15h10 desta segunda-feira (22)
Rodovia do Sol foi parcialmente liberada por volta das 15h10 desta segunda-feira (22) Crédito: Divulgação | Rodovia do Sol
A concessionária ainda afirmou que os dois caminhões seguiram viagem, mas não repassou informações sobre a dinâmica do acidente e outros detalhes. Em nota, a Polícia Militar informou que os motoristas envolvidos foram orientados a registrar a ocorrência de forma on-line.

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