Mulher fica ferida após colisão entre carro e Transcol na BR 262

Uma mulher ficou ferida após um acidente entre um carro e um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta segunda-feira (22), na BR-262, em Cariacica.
O carro teria batido na traseira do coletivo, mas o motivo da colisão ainda não foi esclarecido. Os passageiros do ônibus não se feriram.
Testemunhas que passavam pelo local viram a mulher ferida dentro do carro e pediram ajuda no Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage.
Funcionários do PA se deslocaram até o carro da vítima. Ela estava consciente e recebeu os primeiros-socorros antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que também foi acionada.
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta