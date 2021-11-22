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Em Cariacica

Mulher fica ferida após colisão entre carro e Transcol na BR 262

Testemunhas que passavam pelo local viram a mulher ferida dentro do carro e pediram ajuda no Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage. O motivo da colisão ainda não foi esclarecido

Publicado em 

22 nov 2021 às 10:42

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 10:42

Mulher ficou ferida em acidente na BR-262, em Cariacica
Mulher ficou ferida em acidente na BR-262, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher ficou ferida após um acidente entre um carro e um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta segunda-feira (22), na BR-262, em Cariacica.
O carro teria batido na traseira do coletivo, mas o motivo da colisão ainda não foi esclarecido. Os passageiros do ônibus não se feriram.
Testemunhas que passavam pelo local viram a mulher ferida dentro do carro e pediram ajuda no Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage.
Funcionários do PA se deslocaram até o carro da vítima. Ela estava consciente e recebeu os primeiros-socorros antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que também foi acionada.
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

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