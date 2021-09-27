Erina, Gilson e Gabriel. Pai e filho morreram em acidentes na Rodosol Crédito: Acervo pessoal

Profundamente triste, anestesiada pela dor e revoltada com a impunidade. É assim que preferiu se descrever a cuidadora de idosos Erina Pereira da Silva, 43 anos. Em quatro meses, ela teve duas perdas que transformaram a configuração de sua família.

Na madrugada deste domingo (26), o marido dela, o auxiliar de produção Gilson Rodrigues da Silva, de 49 anos, morreu após ter sido atropelado por um carro quando seguia de bicicleta no quilômetro 22 da Rodovia do Sol , perto do bairro Interlagos, em Vila Velha

Há pouco mais de quatro meses, no dia 23 de maio, o filho dela , o motoboy Gabriel da Silva Rodrigues, de 23 anos , também foi vítima da violência no trânsito. Ele seguia de moto no quilômetro 18 da mesma via quando foi atingido por um carro, na altura do bairro Ulisses Guimarães.

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"Já chorei, esperneei, estou anestesiada. Sinto revolta, enjoo, raiva, não sei explicar. Tinha a ferida do meu filho. Agora bateram no mesmo lugar. Já não ia parar de doer com a partida do Gabriel. Com a do Gilson, não vai parar de sangrar nunca " Erina Pereira da Silva - Cuidadora de idosos

Your browser does not support the audio element. Em 4 meses, mulher perde filho e marido em acidentes na Rodovia do Sol

Gilson Rodrigues da Silva morreu atropelado na Rodovia do Sol Crédito: Arquivo pessoal

Erina estava trabalhando quando recebeu a ligação do marido no sábado (25), por volta das 17h30. Ele havia acabado de sair do serviço e estava em casa, no bairro Barramares, em Vila Velha, e avisou à esposa que iria no sítio da família, no bairro Village do Sol, no mesmo município, para alimentar os animais.

"Minha filha disse que falou para ele: 'pai, por que você não vai de carro?' Ele respondeu: 'filha, eu gosto de pedalar, vou de bicicleta'. Ela replicou: 'mas tá ventando, pai. E então ele disse: 'qualquer coisa, eu vou quando o vento acalmar. E não voltou", disse Erina.

Ela e o marido estavam reformando a casa onde moram. Por trabalhar como cuidadora de idosos, ela chegaria na residência somente no domingo pela manhã. Antes de chegar, foi alertada pelo pedreiro, por volta das 7h, que o marido não estava no imóvel.

"O pedreiro veio e falou com minha filha que o pai dela não estava lá. O pedreiro me ligou e falou que o meu marido não estava lá. Falei com minha filha. Eu ligava para o meu marido e o telefone chamava até cair e nada. Me deu o mesmo sentimento de quando eu tentei falar com o Gabriel e não consegui", relembrou.

A filha de Erina, Drizaele Rodrigues, mora perto dos pais. Foi então que ela decidiu ir ao sítio. No terreno, percebeu que os animais estavam alimentandos, sinal de que o pai havia passado por lá. Na volta para casa, parou em um posto da Rodovia do Sol.

"No posto me falaram que um carro atropelou o meu pai. Pegou ele por trás e saiu, sem prestar socorro. Eu vi a bicicleta e a lanterna que ele usava na bicicleta. Tudo quebrado" Drizaele Rodrigues - Filha da vítima

Bicicleta de Gilson Rodrigues da Silva Crédito: Bernardo Bracony

A filha teme que o acidente que matou o pai não tenha desdobramentos. "É muita impunidade. Tenho medo que aconteça de novo com meu pai. A pessoa atropelou, saiu, aparece depois de algumas horas na delegacia, e fica por isso mesmo" desabafa Drizaele, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Em maio, moradores e os familiares de Gabriel fizeram um protesto na Rodovia do Sol , em Vila Velha, para reclamar do acidente e cobrar investigação. A ação foi encerrada após a Polícia Militar usar gás lacrimogênio e balas de borracha contra os manifestantes.

APAIXONADO POR ANIMAIS

Gilson era um apaixonado por animais. Segundo a família, o sonho dele era construir um imóvel no sítio para ficar mais perto da natureza e dos pássaros, gansos e cachorros que gostava de cuidar. Recentemente, ele comprou 12 calopsitas.

"Aconteceu quase no mesmo lugar, no mesmo trajeto de como foi com meu filho. A ficha não caiu. Não sei expressar o meu sentimento. Não existe uma pessoa tão pacífica quanto o Gilson. O nome dele era trabalho, o sobrenome era serviço", disse Erina.

INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

Sobre o atropelamento do Gilson, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (DDT), que instaurou um Inquérito Policial (IP), para identificar e localizar o motorista.