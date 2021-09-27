Suspeito de tráfico é preso com carro roubado na Beira-Mar, em Vitória

Veículo recuperado durante ação da Guarda Municipal de Vitória Crédito: Divulgação/Semsu

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso na tarde deste domingo (26), na Avenida Beira-Mar, após ser flagrado pela Guarda de Vitória dirigindo um carro roubado.

Tudo começou quando a Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) entrou em contato com a equipe da Guarda e comunicou sobre um veículo com restrição de furto e roubo que havia passado na Avenida Beira-Mar, sentido Centro. Os agentes da Guarda Municipal prepararam um cerco tático e fizeram a abordagem ao veículo na altura do bairro Jesus de Nazareth.

Ao realizar a averiguação do suspeito no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) do CNJ, foi constatado que havia contra o condutor do veículo um mandado de prisão pendente de cumprimento pela prática de tráfico de drogas. O suspeito foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória.