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Operação

Suspeito de homicídio e de ser um dos líderes do tráfico em bairros de Cariacica é preso

“Nossas investigações apontam que ele é um dos líderes do tráfico de drogas nos bairros Campo Verde e Santo Antônio, sendo alvo de diversos inquéritos policiais que tramitam na DHPP de Cariacica, disse o delegado Eduardo Khaddour

Publicado em 

17 set 2021 às 11:58

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 11:58

Polícia Civil de Cariacica prendeu dois homens no bairro Alice Coutinho, em Cariacica
Polícia Civil de Cariacica encontrou, com os suspeitos, crack, maconha, cocaína, balança de precisão, duas capas de colete balístico e mais de R$ 2 mil em espécie Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica (DHPP) prenderam dois homens, de 26 e 28 anos, durante diligências no bairro Alice Coutinho, em Cariacica, nesta quarta-feira (15).
O detido de 26 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, tinha um mandado de prisão temporária em aberto, expedido pela 4ª Vara Criminal do município, por homicídio qualificado.
“Nossas investigações apontam que ele é um dos líderes do tráfico de drogas nos bairros Campo Verde e Santo Antônio, ambos em Cariacica, sendo alvo de diversos inquéritos policiais que tramitam na DHPP de Cariacica, todos apurando homicídios cometidos nos citados bairros”, comentou o titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour.
Durante abordagem, os policiais encontraram, com os suspeitos, crack, maconha, cocaína, balança de precisão, duas capas de colete balístico e mais de R$ 2 mil em espécie.
Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

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