Suspeito de homicídio e de ser um dos líderes do tráfico em bairros de Cariacica é preso

Polícia Civil de Cariacica encontrou, com os suspeitos, crack, maconha, cocaína, balança de precisão, duas capas de colete balístico e mais de R$ 2 mil em espécie Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica ( DHPP ) prenderam dois homens, de 26 e 28 anos, durante diligências no bairro Alice Coutinho, em Cariacica , nesta quarta-feira (15).

O detido de 26 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, tinha um mandado de prisão temporária em aberto, expedido pela 4ª Vara Criminal do município, por homicídio qualificado.

“Nossas investigações apontam que ele é um dos líderes do tráfico de drogas nos bairros Campo Verde e Santo Antônio, ambos em Cariacica, sendo alvo de diversos inquéritos policiais que tramitam na DHPP de Cariacica, todos apurando homicídios cometidos nos citados bairros”, comentou o titular da DHPP de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour.

Durante abordagem, os policiais encontraram, com os suspeitos, crack, maconha, cocaína, balança de precisão, duas capas de colete balístico e mais de R$ 2 mil em espécie.