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Mandado em aberto

Suspeito de gerenciar tráfico em bairro de Vila Velha é preso

Cleyton Junio Rangel Fonseca, conhecido como "CJ", tem 22 anos e também estava com um mandado de prisão em aberto por assassinato

Publicado em 

21 set 2021 às 09:44

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 09:44

O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha
O preso foi levado para Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um jovem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, foi preso na tarde desta segunda-feira (20). Cleyton Junio Rangel Fonseca, conhecido como "CJ", tem 22 anos e também estava com um mandado de prisão em aberto por assassinato.
De acordo com o agente Iuri Silva, da Guarda Municipal de Vila Velha, o homem já é conhecido pelas equipes.
"O bairro Ilha da Conceição está numa guerra conflagrada com a Grande Santa Rita e Primeiro de Maio. CJ é bem conhecido pelas forças policiais. Ele tem várias passagens e um cargo de responsabilidade dentro do tráfico de drogas", contou.
O mandado de prisão de Cleiton foi expedido pela 4ª Vara Criminal no dia 1º de setembro. Essa é a segunda vez que Cleiton é preso neste ano. A mesma equipe da Guarda o prendeu no início de junho, mas ele foi solto 30 dias depois.
"No mês de junho as equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa repassaram a informação de que o mesmo estava com mandado de prisão. Localizamos e prendemos no mesmo local de hoje. Como a investigação ainda estava em curso, ele foi solto por alvará. Agora no mês de setembro foi expedido um novo mandado de prisão, no mesmo processo. E aí localizamos ele na mesma residência", disse o agente.
Em dezembro do ano passado, Cleyton também foi preso armado, em flagrante, mas foi solto após audiência de custódia.
Na casa de Cleyton, a Guarda Municipal encontrou um revólver calibre 380 com numeração raspada. Para os agentes, isso é um indicativo de que arma pode ter sido usada pra cometer crimes. O preso foi levado para Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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