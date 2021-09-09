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Em Vila Velha

Caminhão, ônibus e moto se envolvem em acidente na Rodovia do Sol

Colisão ocorreu no bairro Praia de Itaparica e chegou a interditar um dos sentidos da via no início da tarde desta quinta-feira (9), mas pista já foi liberada

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 16:55

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

09 set 2021 às 16:55
Acidente é registrado na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Acidente é registrado na Rodovia do Sol, em Vila Velha.  Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e uma moto deixou interditado um trecho da Rodovia do Sol, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, pouco depois do Jockey no sentido Centro. A colisão ocorreu no km 9,5, às 13h27 desta quinta-feira (9), e a pista foi liberada cerca de 25 minutos depois.
Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, a interdição da pista foi necessária para atendimento à ocorrência e  não há registros de feridos no acidente.
A concessionária não informou a dinâmica da colisão envolvendo os três veículos. De acordo com a Rodosol, após a liberação da pista às 13h50, o trânsito voltou a fluir sem retenções na Rodovia do Sol. 

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