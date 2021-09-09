Caminhão, ônibus e moto se envolvem em acidente na Rodovia do Sol

Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e uma moto deixou interditado um trecho da Rodovia do Sol, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, pouco depois do Jockey no sentido Centro. A colisão ocorreu no km 9,5, às 13h27 desta quinta-feira (9), e a pista foi liberada cerca de 25 minutos depois.
Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, a interdição da pista foi necessária para atendimento à ocorrência e não há registros de feridos no acidente.
A concessionária não informou a dinâmica da colisão envolvendo os três veículos. De acordo com a Rodosol, após a liberação da pista às 13h50, o trânsito voltou a fluir sem retenções na Rodovia do Sol.