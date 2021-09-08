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Feriado prolongado

Operação Independência: 2 mortos e 24 feridos em acidentes nas BRs do ES

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve redução na quantidade de acidentes e de pessoas feridas em relação ao mesmo período de 2020

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 16:01

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

08 set 2021 às 16:01
Polícia Rodoviária Federal e carga de granito na BR-262. Carga de Granito, PRF
A PRF realizou a Operação Independência entre a última sexta (3) e esta terça-feira (7) no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o último feriado prolongado. Os dados divulgados nesta quarta-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são referentes à Operação Independência, realizada da última sexta-feira (3) às 23h59 desta terça-feira (7), Dia da Independência do Brasil.
Segundo a PRF,  durante o período, foram registrados 23 acidentes, que deixaram 24 feridos — uma redução de 49% na quantidade de ocorrências e de 52% no número de feridos em relação aos quatro dias da operação em 2020, quando 50 pessoas ficaram feridas em 42 acidentes. Já o número de duas pessoas mortas permaneceu o mesmo nos dois anos.
A operação, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, teve como foco principal as ações preventivas para a redução da violência no trânsito e o enfrentamento à criminalidade.
A corporação informou que a ação flagrou diversas infrações e imprudências nas rodovias federais do Estado: 223 pessoas foram abordadas sem cinto de segurança e 758 ultrapassagens proibidas foram registadas. Durante a operação, 4.229 veículos foram fiscalizados e consultados nos sistemas.
Ainda segundo a PRF, sete veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados e 25 pessoas foram detidas por crimes variados.
Ao divulgar os dados do balanço da Operação Independência, a Polícia Rodoviária Federal explicou que o resultado servirá para ajudar na elaboração dos futuros trabalhos educativos e em fiscalizações específicas no combate às principais infrações que aumentam a violência no trânsito. A instituição alerta que o respeito às normas contribui para um trânsito mais seguro e afirma que, para haver redução dessa violência, é necessária a conscientização de todos.

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