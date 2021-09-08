Operação Independência: 2 mortos e 24 feridos em acidentes nas BRs do ES

A PRF realizou a Operação Independência entre a última sexta (3) e esta terça-feira (7) no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Operação Independência, realizada da última sexta-feira (3) às 23h59 desta terça-feira (7), Dia da Independência do Brasil. Duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o último feriado prolongado. Os dados divulgados nesta quarta-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são referentes à, realizada da última sexta-feira (3) às 23h59 desta terça-feira (7),

Segundo a PRF, durante o período, foram registrados 23 acidentes, que deixaram 24 feridos — uma redução de 49% na quantidade de ocorrências e de 52% no número de feridos em relação aos quatro dias da operação em 2020, quando 50 pessoas ficaram feridas em 42 acidentes. Já o número de duas pessoas mortas permaneceu o mesmo nos dois anos.

A operação, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, teve como foco principal as ações preventivas para a redução da violência no trânsito e o enfrentamento à criminalidade.

A corporação informou que a ação flagrou diversas infrações e imprudências nas rodovias federais do Estado: 223 pessoas foram abordadas sem cinto de segurança e 758 ultrapassagens proibidas foram registadas. Durante a operação, 4.229 veículos foram fiscalizados e consultados nos sistemas.

Ainda segundo a PRF, sete veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados e 25 pessoas foram detidas por crimes variados.