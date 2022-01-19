Acidente entre caminhão e caminhonete mata mulher em Presidente Kennedy

Aos militares, o condutor do caminhão relatou que seguia na rodovia ES-162, sentido Santo Eduardo - Presidente Kennedy, quando viu a caminhonete seguindo no sentido contrário. Segundo relato do motorista aos policiais, a Fiat Strada teria invadido a contramão, mas ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.

A Polícia Militar informou que foi constatado que o licenciamento do caminhão estava atrasado, mas a documentação foi regularizada no local, sendo dispensada a necessidade de remoção do veículo para um pátio. “A CNH do condutor estava vencida há mais de 30 dias, além da categoria ser incompatível com o veículo. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. O condutor do caminhão foi encaminhado para a delegacia do município”, informou a PM.