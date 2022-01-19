Acidente entre caminhão e caminhonete mata mulher em Presidente Kennedy

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma caminhonete na manhã desta quarta-feira (19), próximo à localidade de Santana Feliz, em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima ficou presa às ferragens da Fiat Strada, que era conduzida por ela.
Mulher fica presa às ferragens de caminhonete e morre em acidente em Presidente Kennedy
Ao chegar no local, uma equipe da PM verificou que o acidente se tratava de uma colisão frontal entre o caminhão e a Fiat Strada, com a motorista presa às ferragens da caminhonete. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, retirou a mulher do veículo e realizou o primeiro atendimento, mas ela não resistiu e morreu no local.
Aos militares, o condutor do caminhão relatou que seguia na rodovia ES-162, sentido Santo Eduardo - Presidente Kennedy, quando viu a caminhonete seguindo no sentido contrário. Segundo relato do motorista aos policiais, a Fiat Strada teria invadido a contramão, mas ainda não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.
A Polícia Militar informou que foi constatado que o licenciamento do caminhão estava atrasado, mas a documentação foi regularizada no local, sendo dispensada a necessidade de remoção do veículo para um pátio. “A CNH do condutor estava vencida há mais de 30 dias, além da categoria ser incompatível com o veículo. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. O condutor do caminhão foi encaminhado para a delegacia do município”, informou a PM.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas informou que a ocorrência ainda estava andamento.