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Devolvido à natureza

Tamanduá-mirim é resgatado em residência de Presidente Kennedy

Animal apareceu em uma residência na localidade de Leonel, zona rural do município, nesta quinta-feira (2). O mamífero foi solto em uma área de reserva
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 dez 2021 às 15:41

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:41

Um tamanduá-mirim foi resgatado nesta quinta-feira (2) pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O animal estava em uma residência na localidade de Leonel, zona rural do município. Um vídeo divulgado no Instagram mostra o momento em que o mamífero foi solto.
Segundo a Prefeitura de Presidente Kennedy, após ser identificado, o animal foi solto em uma área de reserva no município. 
Mais tamanduás da espécie foram resgatados nos últimos meses no Estado. Em novembro, um animal apareceu em uma rua, próximo a um hospital em Pinheiros, no Norte do Estado. 
Tamanduá próximo a um hospital de Pinheiros
Tamanduá-mirim apareceu próximo a um hospital de Pinheiros, em novembro Crédito: Reprodução
Já em setembro, outro tamanduá mirim foi encontrado em uma chácara no bairro José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O cachorro da moradora do local chegou a atacar o bicho, que, para ser protegido, foi abrigado dentro de casa pela mulher até a chegada da Polícia Militar Ambiental.
Tamanduá-mirim é encontrado em casa no bairro José de Anchieta, em Colatina.
Tamanduá-mirim foi encontrado em chácara no bairro José de Anchieta, em Colatina, em setembro. Moradora abrigou animal até ele ser resgatado Crédito: Karolayne Soares da Silva

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