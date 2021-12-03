Tamanduá-mirim é resgatado em residência de Presidente Kennedy

Um tamanduá-mirim foi resgatado nesta quinta-feira (2) pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O animal estava em uma residência na localidade de Leonel, zona rural do município. Um vídeo divulgado no Instagram mostra o momento em que o mamífero foi solto.
Segundo a Prefeitura de Presidente Kennedy, após ser identificado, o animal foi solto em uma área de reserva no município.
Mais tamanduás da espécie foram resgatados nos últimos meses no Estado. Em novembro, um animal apareceu em uma rua, próximo a um hospital em Pinheiros, no Norte do Estado.
Já em setembro, outro tamanduá mirim foi encontrado em uma chácara no bairro José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O cachorro da moradora do local chegou a atacar o bicho, que, para ser protegido, foi abrigado dentro de casa pela mulher até a chegada da Polícia Militar Ambiental.