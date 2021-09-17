Tamanduá-mirim é resgatado após ser salvo por moradora em Colatina

Tamanduá-mirim é encontrado em casa no bairro José de Anchieta, em Colatina. Crédito: Karolayne Soares da Silva

Um tamanduá-mirim foi encontrado em uma chácara na manhã desta sexta-feira (17), no bairro José de Anchieta, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O cachorro da moradora do local chegou a atacar o bicho, que, para ser protegido, foi abrigado dentro de casa pela mulher até a chegada da Polícia Militar Ambiental. O mamífero foi resgatado e devolvido à natureza, em uma área de mata afastada de residências.

A chácara onde o animal apareceu tem uma mata próxima e, de acordo com moradora Karolayne Soares da Silva, é comum que animais silvestres apareçam. Mas ela destacou que foi a primeira vez que os moradores se depararam com um tamanduá.

Tamanduá-mirim é encontrado em casa de Colatina.

A Polícia Militar Ambiental informou que o tamanduá-mirim sofreu alguns arranhões devido ao ataque do cão, mas estava em condições para voltar à natureza.