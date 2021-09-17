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Apareceu em chácara

Tamanduá-mirim é resgatado após ser salvo por moradora em Colatina

Animal apareceu em uma chácara e chegou a ser atacado por um cachorro. Para proteger o mamífero, a moradora do local o abrigou em casa até a chegada da Polícia Ambiental
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 set 2021 às 16:44

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:44

Tamanduá-mirim é encontrado em casa no bairro José de Anchieta, em Colatina.
Tamanduá-mirim é encontrado em casa no bairro José de Anchieta, em Colatina. Crédito: Karolayne Soares da Silva
Um tamanduá-mirim foi encontrado em uma chácara na manhã desta sexta-feira (17), no bairro José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.  O cachorro da moradora do local chegou a atacar o bicho, que, para ser protegido, foi abrigado dentro de casa pela mulher até a chegada da Polícia Militar Ambiental. O mamífero foi resgatado e devolvido à natureza, em uma área de mata afastada de residências.
A chácara onde o animal apareceu tem uma mata próxima e, de acordo com moradora Karolayne Soares da Silva, é comum que animais silvestres apareçam. Mas ela destacou que foi a primeira vez que os moradores se depararam com um tamanduá.

Tamanduá-mirim é encontrado em casa de Colatina.

A Polícia Militar Ambiental informou que o tamanduá-mirim sofreu alguns arranhões devido ao ataque do cão, mas estava em condições para voltar à natureza.
Segundo o biólogo Elber Tesch, o tamanduá-mirim, também conhecido como tamanduá-colete, é comum no Estado, mas é raramente visto. Ele explicou que os casos de animais silvestres aparecendo nas cidades estão aumentando e justifica que, além do tempo seco, incêndios e desmatamentos próximos da região podem ser a causa do aparecimento do animal.

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