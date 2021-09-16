Filhote de macaco sagui é resgatado com fratura na coluna em Vitória

Segundo o biólogo Saulo Ramos, da Gerência de Bem-Estar Animal da Semmam, é provável que o animal tenha se soltado do colo da mãe antes da queda e foi necessário esperar que ela se afastasse do local para poder fazer o recolhimento do filhote.

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Quem encontrar um animal silvestre fora do seu habitat natural na Capital deve ligar imediatamente para o Serviço de Resgate de Animais Silvestres da Semmam, seguir as orientações e aguardar o profissional fazer o recolhimento. O animal será avaliado e poderá ser reintroduzido diretamente à natureza, em um dos parques naturais de Vitória, ou levado ao Ipran, em Cariacica, ou para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Barcelona, na Serra. O atendimento é feito pelo telefone (27) 99724-2788 ou pelo 156.