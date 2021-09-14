O dia em que um cavalo em fuga fez um "strike" nas ruas de Vila Velha

Motorista flagrou animal correndo desorientado pelas ruas de Vila Velha Crédito: Reprodução

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A história é meio confusa mesmo, então vamos por partes. Na manhã desta segunda-feira (20), o rapaz de 20 anos voltava de um shopping no Centro de Vila Velha, onde ele trabalha. A mãe dele, Shirlei Lovati, contou que o filho estava com uma bicicleta da Bike VV, que ele usa para ir e voltar do serviço, quando parou em uma rotatória para um carro passar. Nesse momento, o jovem foi atropelado por um cavalo em fuga.

"Falaram para a gente que o cavalo estava preso em uma árvore e saiu disparado, arrancou galho e tudo. Foi aí que ele atingiu meu filho na bicicleta. O cavalo ainda arrastou ele por uma certa distância, ele bateu a cabeça, tá bem ralado, ele até falou que apagou por alguns segundos. Ele conseguiu se soltar dos galhos e deixar o cavalo levar a bicicleta", narrou Shirlei.

Rapaz ficou machucado após ser atropelado por cavalo em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Shirlei explicou que pessoas que estavam na rua pararam para ajudar o filho e entraram em contato com o pai dele, que o levou para um hospital. Além da cabeça, o jovem machucou o pé, a mão e o braço, mas está bem. O problema é que, segundo Shirlei, eles podem receber uma multa, caso não devolvam a bicicleta, que ainda está perdida.

"Entrei em contato com o aplicativo, eles informaram que tem que esperar e que podemos sofrer uma multa de R$ 1.200 por causa de furto e por causa da bicicleta, que estragou. Entrei em contato com o motociclista que foi atingido, ele falou que algumas pessoas pararam o cavalo, tiraram a bicicleta e a encostaram perto de onde foi o acidente. Achamos que alguém pode ter pego a bicicleta", disse.

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que lamenta o ocorrido com o jovem. A pasta destacou que entrou em contato com a família e pediu que fosse registrado o boletim de ocorrência, para que seja encaminhado à Bike VV. Dessa forma, sendo constatado o acidente, será retirada a responsabilidade o rapaz.

MOTOBOY TEVE PREJUÍZO

Depois de atropelar o rapaz e correr em fuga pelas ruas de Vila Velha, o cavalo causou prejuízo a Diego Albuquerque, motoboy que aparece no final do vídeo tomando uma verdadeira rasteira do animal. Além dos machucados na perna e na mão, Diego também terá outro problema: a motocicleta, que é seu meio de trabalho, foi bastante danificada.

Diego foi atingido por cavalo desgovernado em Vila Velha e vai ter prejuízo Crédito: Ari Mello

"Eu saí em um dia normal para trabalhar e nunca imaginava um fato inusitado como esse. Vou recorrer a quem? Eu não sei quem é o dono do cavalo, ele provavelmente não vai se pronunciar, se eu tiver em casa, não estou ganhando... é uma série de gastos que não estavam no meu orçamento, não estavam previstos, por conta desse cavalo desenfreado", disse.