Vídeo: cavalo arrasta bicicleta e atinge motociclista em Vila Velha

Motorista flagrou animal correndo desorientado pelas ruas de Vila Velha Crédito: Reprodução

Veja o registro: Um vídeo que circulou por grupos de WhatsApp nesta segunda-feira (13) mostra o momento em que um cavalo desorientado circula pelas ruas na região de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha , arrastando uma bicicleta e atinge um motociclista.

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A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio da Coordenação de Bem-Estar Animal (CBEA), que a Guarda Municipal foi acionada e realiza buscas para tentar localizar o cavalo e como o tutor responsável pelo animal.

"A legislação prevê que tutor deve manter o animal em local fixo e que não ofereça risco a população. Caso seja encontrado, o tutor será punido com multa por descumprimento da Lei Municipal 6385/2020. A Prefeitura de Vila Velha reforça que os casos de maus tratos e resgates a animais devem ser feitos por meio da Ouvidoria no telefone 162", detalhou em nota.

A Polícia Militar também foi acionada pelo Ciodes e comunicou que o fato foi reportado ao Centro de Zoonoses. O motociclista Diego Albuquerque sofreu ferimentos leves e comentou o acidente em um áudio compartilhado em grupos de WhatsApp.

"Nunca, na sua vida, ao sair de casa você vai imaginar que vai sofrer um acidente como eu sofri.Arrebentou a moto e tudo, machuquei um pouco. Acidente inusitado, 'trem de doido'" Diego Albuquerque - -Motociclista atingido por cavalo

Motociclista é atingido por cavalo em Vila Velha

Diego conta no áudio que o cavalo surgiu desorientado com a bicicleta presa por uma corda.

"Na hora, pensei em passar, mas achei que ele poderia me atingir. Eu parei a moto, tentei descer o mais rápido possível e ele entrou no sentido que eu estava. A corda laçou a moto, puxou. A bicicleta bateu em mim e me jogou no chão com moto e tudo", detalhou Diego. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Motociclista atropelado por cavalo em Vila Velha detalha acidente

CAVALO ATROPELOU MENINO

Muitos internautas devem ter se perguntado como a bicicleta ficou presa à corda do cavalo. Pois bem, parece que o mistério foi solucionado: Shirlei Lovati, moradora de Vila Velha, publicou vídeos nos stories de seu Instagram alegando que seu filho era quem estava com a bike e foi atropelado pelo cavalo.

"Meu filho foi atropelado, ele estava com aquelas bicicletas da Bike VV, ele vem do serviço com ela. Ele foi atropelado por um cavalo desgovernado. Simplesmente o cavalo pegou ele em cheio e saiu arrastando ele com bicicleta e tudo. Porém, ele ficou no chão e o cavalo continuou com a bicicleta rodando por Vila Velha", disse, no vídeo.

De acordo com Shirlei, o filho teve machucados leves na perna, em uma das mãos, no pé e na testa. Ele foi levado a um hospital para receber atendimento. Na publicação, ela ainda fez um apelo: precisa encontrar a bicicleta para não pagar multa e ficar impossibilitada de usar o serviço.

"Eu preciso encontrar essa bicicleta, pra poder entregar, porque se não a gente vai pagar multa, a gente não vai mais conseguir utilizá-la. Quando meu filho foi falar com a central, eles não acreditaram que o cavalo estava com a bike", completou.