Jiboia aparece em avenida de bairro e assusta moradores em Colatina

Jiboia na calçada após aparecer em uma avenida de Colatina, assustando moradores Crédito: Leitor/ A Gazeta

Uma jiboia foi flagrada na avenida do bairro Santa Margarida, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, assustando moradores da região nesta sexta-feira (3). A cobra foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Moradores relataram que a cobra tinha mais de um metro de comprimento. Após ser capturada pelos Bombeiros, a jiboia foi solta em uma região de mata.

A Polícia Militar Ambiental, responsável por esse trabalho, explicou que a equipe estava atendendo outra solicitação e, por isso, pediu suporte aos Bombeiros — que pegaram emprestado o equipamento adequado para o recolhimento do animal.