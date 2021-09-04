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Visita inesperada

Jiboia aparece em avenida de bairro e assusta moradores em Colatina

Animal apareceu na principal avenida do bairro Santa Margarida, nesta sexta-feira (3). Cobra foi capturada pelos Bombeiros e solta em uma região de mata

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 21:02

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 set 2021 às 21:02
Jiboia aparece na rua e assusta moradores de bairro em Colatina
Jiboia na calçada após aparecer em uma avenida de Colatina, assustando moradores Crédito: Leitor/ A Gazeta
Uma jiboia foi flagrada na avenida do bairro Santa Margarida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, assustando moradores da região nesta sexta-feira (3). A cobra foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Moradores relataram que a cobra tinha mais de um metro de comprimento. Após ser capturada pelos Bombeiros, a jiboia foi solta em uma região de mata.
A Polícia Militar Ambiental, responsável por esse trabalho, explicou que a equipe estava atendendo outra solicitação e, por isso, pediu suporte aos Bombeiros — que pegaram emprestado o equipamento adequado para o recolhimento do animal.
Ainda segundo a Polícia Ambiental, é possível que a jiboia tenha saído de uma área alagada, que fica no IBC, bairro vizinho. Essa área tem pequenos peixes, ratos e outros animais que, conforme a corporação, servem de alimento para as cobras.

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