Jiboia aparece em avenida de bairro e assusta moradores em Colatina

Uma jiboia foi flagrada na avenida do bairro Santa Margarida, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, assustando moradores da região nesta sexta-feira (3). A cobra foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Moradores relataram que a cobra tinha mais de um metro de comprimento. Após ser capturada pelos Bombeiros, a jiboia foi solta em uma região de mata.
A Polícia Militar Ambiental, responsável por esse trabalho, explicou que a equipe estava atendendo outra solicitação e, por isso, pediu suporte aos Bombeiros — que pegaram emprestado o equipamento adequado para o recolhimento do animal.
Ainda segundo a Polícia Ambiental, é possível que a jiboia tenha saído de uma área alagada, que fica no IBC, bairro vizinho. Essa área tem pequenos peixes, ratos e outros animais que, conforme a corporação, servem de alimento para as cobras.