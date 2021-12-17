Your browser does not support the audio element. Presidente Kennedy é a cidade mais rica por morador, mas riqueza é da prefeitura

Presidente Kennedy, Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMPK

O resultado é amparado pelas atividades de produção e exploração de petróleo, que levam ao município, todos os anos, cifra expressiva em royalties. Trata-se de uma compensação financeira pelas atividades, mas embora seja um recurso importante, não é uma riqueza que necessariamente significa renda da população, e sim mais dinheiro para aplicação em áreas estratégicas, definidas pelo poder público.

GERAÇÃO DE EMPREGO É FRACA

A geração de emprego que é o que efetivamente contribui para o aumento de renda da população, ainda é fraca. No ano de 2019, em que os resultados foram analisados, Presidente Kennedy registrou saldo positivo de empregos formais, mas abriu somente 56 vagas a mais do que fechou naquele período. O saldo foi anulado em 2020, quando 88 vagas foram extintas, de acordo com dados do Caged, do Ministério da Economia

OUTROS MUNICÍPIOS

O segundo município do Espírito Santo em termos de PIB per capita é Itapemirim (R$ 140.287,91), que ocupa a 39ª posição nacional no ranking das cidades com melhor desempenho. Também na lista principal está a cidade de Marataízes (41ª), com PIB per capita de R$ 137.000,71. Nenhum outro município capixaba está entre os 100 primeiros no ranking geral.

“É sabido que PIB per capita não significa necessariamente renda per capita da população. É preciso chamar atenção, então, para a importância do Fundo Soberano criado pelo Governo do Estado . Essa iniciativa faz com que os ganhos econômicos obtidos com a produção de petróleo e royalties sejam transformados em benefícios sociais para o futuro da população capixaba”, ressaltou o diretor-presidente do IJSN, Daniel Cerqueira.

Os dez municípios com os maiores PIB per capita no país em 2019 somavam 1,5% da economia nacional, de acordo com o levantamento do IBGE. Em segundo lugar no ranking, vem Ilhabela (SP), com R$ 428.020,22, também impulsionado pela extração de petróleo.