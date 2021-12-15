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Moradores assustados

Cartaz com ameaças a "ladrões de bois" causa medo em Presidente Kennedy

“Está chegando a hora que irá sair um funeral por semana”, diz uma das frases no panfleto, com ameaças também a compradores diretos e indiretos dos animais roubados. Polícia apura caso
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 dez 2021 às 19:01

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 19:01

Cartaz com ameaças assusta moradores de Presidente Kennedy
Cartaz foi comparitlhado em redes sociais nesta terça-feira (14) Crédito: Jeferson Silva
Um cartaz com ameaças de morte a supostos “ladrões de bois”, e também a compradores diretos e indiretos de animais roubados, tem provocado medo e assustado moradores do município de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Imagens do panfleto com a mensagem foram compartilhadas em redes sociais nesta terça-feira (14). O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.
O cartaz contém frases de alerta, como: “Está chegando a hora que irá sair um funeral por semana”. Além disso, ressalta que a lista é grande e está quase completa, incluindo ladrões, compradores diretos e indiretos. “O prefeito vai ter que comprar uma terra para fazer um cemitério só para os ladrões”, diz. Ao fim, o recado informa que a cidade agora tem um xerife e que ele chegará com os pistoleiros.
Um morador do município, que pediu para não ser identificado por medo, contou que os panfletos foram espalhados pelas ruas durante a madrugada de terça. Segundo ele, um carro passou pelas vias da cidade, com uma pessoa jogando os papéis com o aviso pela janela do veículo. “Os cartazes foram jogados na Avenida Orestes Baiense e na comunidade de São Salvador, na zona rural”, disse.
O estudante de mestrado de Ciências e Tecnologias Jeferson Silva ta. Ele disse que foi levar a filha na creche, que fica localizada na Avenida Orestes Baiense, quando se deparou com um bolo de folhas de papéis na rua. “Peguei um papel, tirei uma foto e mandei nos grupos (de redes sociais) para alertar as pessoas”, informou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil comunicou que, até o momento, nenhuma ocorrência de ameaça foi registrada na Delegacia de Presidente Kennedy e não há a confirmação de que algum cartaz com ameaças tenha sido encontrado na cidade. “No entanto, a Delegacia tomou conhecimento das supostas ameaças por meio da imprensa local, e iniciou diligências para apurar o fato”, pontuou.
Em relação aos crimes de roubo, furto e receptação de gado, a polícia disse que investiga todos os casos formalizados na delegacia e orienta que as vítimas registrem a ocorrência em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online, delegaciaonline.sesp.es.gov.br. Para contribuir com informações anônimas, é importante fazer contato pelo Disque-Denúncia 181.

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