Cartaz com ameaças a "ladrões de bois" causa medo em Presidente Kennedy

Cartaz foi comparitlhado em redes sociais nesta terça-feira (14) Crédito: Jeferson Silva

O cartaz contém frases de alerta, como: “Está chegando a hora que irá sair um funeral por semana”. Além disso, ressalta que a lista é grande e está quase completa, incluindo ladrões, compradores diretos e indiretos. “O prefeito vai ter que comprar uma terra para fazer um cemitério só para os ladrões”, diz. Ao fim, o recado informa que a cidade agora tem um xerife e que ele chegará com os pistoleiros.

Um morador do município, que pediu para não ser identificado por medo, contou que os panfletos foram espalhados pelas ruas durante a madrugada de terça. Segundo ele, um carro passou pelas vias da cidade, com uma pessoa jogando os papéis com o aviso pela janela do veículo. “Os cartazes foram jogados na Avenida Orestes Baiense e na comunidade de São Salvador, na zona rural”, disse.

O estudante de mestrado de Ciências e Tecnologias Jeferson Silva ta. Ele disse que foi levar a filha na creche, que fica localizada na Avenida Orestes Baiense, quando se deparou com um bolo de folhas de papéis na rua. “Peguei um papel, tirei uma foto e mandei nos grupos (de redes sociais) para alertar as pessoas”, informou.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil comunicou que, até o momento, nenhuma ocorrência de ameaça foi registrada na Delegacia de Presidente Kennedy e não há a confirmação de que algum cartaz com ameaças tenha sido encontrado na cidade. “No entanto, a Delegacia tomou conhecimento das supostas ameaças por meio da imprensa local, e iniciou diligências para apurar o fato”, pontuou.