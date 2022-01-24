Buscas por adolescente desaparecido no mar de Vila Velha são retomadas

Mar da Praia de Itaparica, onde adolescente desapareceu Crédito: Vitor Jubini

As buscas pelo adolescente de 14 anos desaparecido no mar da Praia de Itaparica , em Vila Velha , Grande Vitória, foram retomadas na manhã desta segunda-feira (24) e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares encontraram o corpo do jovem perto da Colônia de Pescadores. O menino desapareceu na tarde deste domingo (23) após entrar no mar.

Os bombeiros fizeram buscas no local ainda no domingo, mas o adolescente não foi localizado. O nome dele não foi divulgado pela corporação.

No domingo, a Prefeitura de Vila Velha informou, em nota, que três jovens caíram em uma corrente de retorno e dois deles foram retirados pelos guarda-vidas. Imediatamente, a equipe começou a busca no mar e acionou o Corpo de Bombeiros

Os bombeiros foram acionados para a ocorrência por volta das 16h. Banhistas contaram que o adolescente nadava com amigos quando desapareceu na água. Por mais de duas horas, a equipe de mergulho tentou localizar a vítima, mas teve que interromper as buscas "por conta da arrebentação de ondas e fortes correntezas", informou a corporação.

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