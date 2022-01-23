Dono de peixaria em Cariacica é morto a tiros enquanto trabalhava no local

O dono de uma peixaria em Cariacica foi assassinado a tiros na tarde deste sábado (22) no bairro Santana. Bruno Luis de Araújo Carvalho, 37 anos, estava trabalhando com a esposa quando o crime aconteceu.
Segundo a Polícia Militar, o casal estava dentro da peixaria quando um homem usando uma balaclava, touca que cobre toda a cabeça, chegou e começou a atirar. Ele disparou diversas vezes contra o comerciante, que caiu morto no local. A esposa da vítima, 28 anos, não foi atingida pelos disparos.
A família disse para a polícia que não sabe o que pode ter motivado o crime. Bruno nasceu na Bahia e tinha dois filhos. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.