Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na frente da esposa

Dono de peixaria em Cariacica é morto a tiros enquanto trabalhava no local

Bruno Luis de Araújo Carvalho, 37 anos, estava trabalhando quando um homem, usando uma touca na cabeça conhecida como balaclava, invadiu o local atirando. O suspeito ainda não foi identificado
Redação de A Gazeta

23 jan 2022 às 15:15

Bruno foi assassinado dentro da própria peixaria em Cariacica Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O dono de uma peixaria em Cariacica foi assassinado a tiros na tarde deste sábado (22) no bairro Santana. Bruno Luis de Araújo Carvalho, 37 anos, estava trabalhando com a esposa quando o crime aconteceu. 
Segundo a Polícia Militar, o casal estava dentro da peixaria quando um homem usando uma balaclava, touca que cobre toda a cabeça, chegou e começou a atirar. Ele disparou diversas vezes contra o comerciante, que caiu morto no local. A esposa da vítima, 28 anos, não foi atingida pelos disparos.
A família disse para a polícia que não sabe o que pode ter motivado o crime. Bruno nasceu na Bahia e tinha dois filhos. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. 
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.

Veja Também

Corpo é encontrado dentro de plantação de bananas em Viana

Economista é morto a tesouradas na própria casa em Vila Velha

Adolescente é baleada durante tiroteio perto de posto de saúde em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cariacica crime espírito santo homicídio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF
Imagem de destaque
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados