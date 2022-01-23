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Corpo é encontrado dentro de plantação de bananas em Viana

Cadáver foi localizado na noite deste sábado (22), em avançado estado de decomposição; exame ainda vai apontar a causa da morte
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 jan 2022 às 12:07

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 12:07

O corpo de uma pessoa foi encontrado no início da noite deste sábado (22), em meio a uma plantação de bananas, que fica no bairro Nova Bethânia, em Viana. De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o cadáver é do sexo masculino e já estava em avançado estado de decomposição.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser identificado e passar por exame cadavérico. "Apenas após os resultados será possível confirmar a causa da morte", esclareceu.
A reportagem de A Gazeta questionou ambas as corporações para saber se o cadáver apresentava sinais de violência e se era possível identificar, aproximadamente, a faixa etária da vítima. No entanto, os questionamentos não foram respondidos.
Corpo é encontrado dentro de plantação de bananas em Viana

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