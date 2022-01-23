Morto com golpes de tesoura no pescoço, dentro da própria casa: este foi o triste desfecho de um crime que aconteceu durante a madrugada deste domingo (23), no bairro Santa Paula II, em Vila Velha . O homem que perdeu a vida foi identificado como Raul Bussolotti, um economista de 41 anos.

Economista Raul Bussolotti, de 41 anos, foi morto na madrugada deste domingo (23) Crédito: Acervo familiar

Your browser does not support the audio element. Economista é morto a tesouradas na própria casa em Vila Velha

De acordo com a Polícia Militar , a descoberta se deu após uma equipe atender a uma reclamação de som alto no condomínio. Quando os policiais chegaram, o porteiro pediu para que seguissem um carro de aplicativo que estava indo para a residência. No local, os policiais viram dois indivíduos.

Quando questionados sobre o barulho, eles informaram que "já tinha acabado e que o proprietário estava dormindo". Com a situação resolvida, os militares estavam indo embora, mas foram informados de que a síndica teria ouvido gritos de "socorro" vindos de dentro daquela casa.

No retorno, a Polícia Militar abordou os dois homens, que estavam com cocaína e uma arma falsa no carro de aplicativo, e chamou pelo morador, que não respondeu. Ao entrar no imóvel, havia vários objetos espalhados e sangue no chão da sala, "em direção ao quarto, que estava fechado".

"Ao abrir a porta do quarto, o morador foi encontrado nu, com o rosto e o ventre cobertos com lençóis. Quando tirados, foi possível ver várias lesões no pescoço da vítima e uma tesoura ao lado" Polícia Militar - Em nota

Ainda de acordo com a PM, apesar de uma vizinha ter verificado que o economista estava morto, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência ( Samu ) esteve no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada e levou o corpo da vítima para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória.

Questionados, os homens disseram que estavam há dois dias no local e que foram contratados por um site para ter relações sexuais com o economista. "Eles também afirmaram que estavam usando drogas e que o morador foi atingido com golpes de tesoura após uma discussão", diz a nota da PM.

Segundo a apuração da TV Gazeta, um dos criminosos reafirmou, em depoimento prestado na delegacia, que a morte teria sido consequência de uma discussão que aconteceu durante uma relação sexual. Os nomes dos detidos não foram divulgados.

Dentro do carro de aplicativo foram encontradas duas televisões, um videogame, dois celulares e objetos pessoais da vítima. Mãe do economista, a aposentada Márcia Diniz, de 62 anos, chegou a ver os suspeitos detidos e afirmou que "ninguém merece ser mãe de bandido", de acordo com apuração da TV Gazeta.