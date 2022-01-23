Mãe de economista assassinado: “Achei que encontraria meu filho ferido, não morto”

Economista Raul Bussolotti, de 41 anos, foi morto na madrugada deste domingo (23) Crédito: Acervo familiar

Na porta do Departamento Médico Legal (DML) na manhã deste domingo (23), a aposentada Márcia Diniz, 62 anos, desabafou: “Achei que ia encontrar meu filho ferido, não morto”. Ela foi ao local fazer o reconhecimento do corpo do economista Raul Bussolotti, de 41 anos.

Márcia foi avisada por uma vizinha que o filho havia pedido socorro e que a Polícia Militar tinha sido acionada. Ela contou que chegou a ver os dois assassinos do filho dentro do carro da PM. "Falei para eles que eu não desejava pra mãe deles o que eles fizeram comigo. Nenhuma mãe merece filho bandido", disse.

Sobre o filho, ela disse que Raul era muito carinhoso e eles tinham se falado pela última vez durante a tarde. "Disse a ele que o amava, e ele também disse que me amava. Foi a última coisa que falei para ele. Ele era o melhor filho do mundo, carinhoso, atencioso. Os rapazes estão presos e eu gostaria muito que houvesse justiça. Tenho que ter fé e esperar que a justiça seja feita".

CORPO ENCONTRADO APÓS RECLAMAÇÃO DE SOM ALTO

De acordo com a Polícia Militar , a descoberta se deu após uma equipe atender a uma reclamação de som alto no condomínio. Quando os policiais chegaram, o porteiro pediu para que seguissem um carro de aplicativo que estava indo para a residência. No local, os policiais viram dois indivíduos.

Quando questionados sobre o barulho, eles informaram que "já tinha acabado e que o proprietário estava dormindo". Com a situação resolvida, os militares estavam indo embora, mas foram informados de que a síndica teria ouvido gritos de "socorro" vindos de dentro daquela casa.

No retorno, a Polícia Militar abordou os dois homens, que estavam com cocaína e uma arma falsa no carro de aplicativo, e chamou pelo morador, que não respondeu. Ao entrar no imóvel, havia vários objetos espalhados e sangue no chão da sala, "em direção ao quarto, que estava fechado".

"Ao abrir a porta do quarto, o morador foi encontrado nu, com o rosto e o ventre cobertos com lençóis. Quando tirados, foi possível ver várias lesões no pescoço da vítima e uma tesoura ao lado. O Samu foi acionado, porém uma vizinha, que é enfermeira, constatou o óbito" Polícia Militar - Em nota

ENCONTRO MARCADO POR SITE

Questionados, os homens disseram que estavam há dois dias no local e que foram contratados por um site para ter relações sexuais com o economista. "Eles também afirmaram que estavam usando drogas e que o morador foi atingido com golpes de tesoura após uma discussão", diz a nota da PM.

Segundo a apuração da TV Gazeta, um dos criminosos reafirmou, em depoimento prestado na delegacia, que a morte teria sido consequência de uma discussão que aconteceu durante uma relação sexual. O nome de cada um dos indivíduos detidos não foi divulgado.

TV Gazeta, um já tinha passagem por furto, tráfico de drogas e tentativa de homicídio, e outro por desacato e tráfico. Polícia Civil informou que os dois suspeitos, de 18 e 21 anos, foram autuados em flagrante por latrocínio e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Conforme apurado pela, um já tinha passagem por furto, tráfico de drogas e tentativa de homicídio, e outro por desacato e tráfico.

Eles foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.