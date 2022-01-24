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BR 101

Carro bate em árvore e ocupantes ficam feridos na Serra

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo de cor verde saiu da pista e colidiu com uma árvore na noite deste domingo (23)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 jan 2022 às 06:54

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 06:54

CBM
Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini
Um acidente envolvendo um carro deixou quatro feridos, incluindo um adolescente de 14 anos, no fim da noite deste domingo (23), no bairro Laranjeiras Velha, na BR 101, na SerraGrande Vitória
Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo de cor verde saiu da pista e colidiu com uma árvore. No carro estavam quatro vítimas e, conforme informou corporação, o motorista ficou preso às ferragens.
Duas pessoas foram socorridas pela Eco 101 (concessionária que administra a via), uma pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o adolescente de 14 anos foi retirado pelos militares com suspeita de fraturas e hemorragia interna e encaminhado ao Hospital Infantil de Vitória.
O atual estado de saúde das vítimas não foi informado pela corporação.

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