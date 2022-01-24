Carro bate em árvore e ocupantes ficam feridos na Serra

Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini

Grande Vitória. Um acidente envolvendo um carro deixou quatro feridos, incluindo um adolescente de 14 anos, no fim da noite deste domingo (23), no bairro Laranjeiras Velha, na BR 101, na Serra

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo de cor verde saiu da pista e colidiu com uma árvore. No carro estavam quatro vítimas e, conforme informou corporação, o motorista ficou preso às ferragens.

Duas pessoas foram socorridas pela Eco 101 (concessionária que administra a via), uma pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o adolescente de 14 anos foi retirado pelos militares com suspeita de fraturas e hemorragia interna e encaminhado ao Hospital Infantil de Vitória.

O atual estado de saúde das vítimas não foi informado pela corporação.